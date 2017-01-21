U12 İzmir Cup İçin Dev Eleme Turnuvası

Altınordu, Avrupa'nın en önemli turnuvaları arasına giren U12 İzmir Cup için ülkemizin dört bir köşesinden 48 amatör takımın katılacağı dev bir eleme turnuvası düzenliyor. 48 amatör takımın mücadele edeceği turnuva, 28-29 Ocak tarihlerinde Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde düzenlenecek. Turnuvada finalist olan 4 takım, U12 İzmir Cup'a davetli olarak katılıp Avrupa'nın devleriyle oynama şansı yakalayacak.



Altınordu, kısa sürede Avrupa'nın en önemli turnuvaları arasına girmeyi başaran U12 İzmir Cup için, ülke genelinde bir ön eleme organizasyonu düzenliyor. Türkiye'nin çeşitli kentlerinden 48 amatör takımın mücadele edeceği turnuva, 28-29 Ocak tarihlerinde Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde düzenlenecek. Bu turnuvada finalist olan 4 takım, U12 İzmir Cup'a hiçbir katılım ücreti ödemeden Altınordu'nun özel davetlisi olarak katılacak. Kosova'nın El Classico takımı, U12 İzmir Cup Ön Elemesi'nde onur konuğu olacak.



Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı resmi hakemlerin maç yöneteceği U12 İzmir Cup Ön Elemesi'nde İzmir'den Gümüşordu, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Denizspor, Kemalpaşa 1923 ve Bornova Gençlik FK takımları mücadele edecek. Turnuvada İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa, Afyon, Tekirdağ, Kocaeli, Muğla, Antalya, Hatay, Manisa, Çanakkale, Zonguldak, Kütahya, Eskişehir, Denizli, Rize, Ordu, Mardin ve Kosova'dan toplam 48 takım olacak.



960 sporcu 180 maç



Toplam 960 sporcunun yeşil çimlere ayak basacağı U12 İzmir Cup Ön Elemesi'nde 180 maç yapılacağını söyleyen Sportif Etkinlikler Direktörü Gökhan Göktürk, "Turnuva kültürü yaşamak, bir futbolcunun gelişiminde çok önemli rol oynuyor. Yola çıkarken, ülkemizdeki her takımın Arsenal, Porto veya Manchester City ile maç yapabilmesini hayal etmiştik. Geldiğimiz noktada artık bunu başarmaya bir adımımız kaldı. Ön Eleme sonucunda 4 takımı, hayallerine kavuşturup U12 İzmir Cup gibi çok önemli bir organizasyona katılmalarını sağlayacağız" dedi. - İZMİR