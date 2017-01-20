U.n. Ro-Ro, Ulusoy Roro'yu Satın Alıyor

U.N. Ro-Ro, Ulusoy RoRo'yu 215 milyon avroya satın alıyor.



U.N. Ro-Ro'dan yapılan açıklamaya göre, satın alma için Ulusoy Denizcilik Grubu ile sözleşme imzalayan U.N. Ro-Ro, sözleşme bedeli olan 215 milyon avro ile Ro-Ro ve denizcilik sektörünün en önemli yatırımlarından birini hayata geçiriyor.



Halihazırda yılda 322 bin araç kapasiteli 12 modern gemili filosuyla İstanbul Pendik, İstanbul Ambarlı ve Mersin'den İtalya'daki Trieste ve Ancona Limanları'na, Pendik'ten Fransa'daki Toulon Limanı'na düzenli Ro-Ro seferleri gerçekleştiren U.N. Ro-Ro, satın almayla beraber İzmir Çeşme Limanı'ndan haftanın 3 günü gerçekleşen Trieste seferlerini de 5'e çıkartacak.



Türkiye'deki uluslararası karayolu firması müşterilerine intermodal taşımacılık alanında katma değerli hizmet sunan U.N. Ro-Ro, Çeşme-Toulon seferleri ile İzmir bölgesi direkt olarak Fransa'ya bağlanacak. Yeni başlayacak olan İstanbul-Çeşme-Bari seferleri ile İtalya'nın güney bölgesine Ro-Ro seferleri başlatılacak ve Yunanistan geçişlerine alternatif bir rota hayata geçecek.



Satın alma sonrasında U.N. Ro-Ro, Çeşme-Trieste hattında satın alma öncesine göre avantajlı navlun fiyatlarıyla taşıma gerçekleştirecek. Böylece İzmir ve çevresindeki nakliyeciler, U.N. Ro-Ro'nun Ro-Ro ve intermodal hizmetlerini kullanırken, avantajlı fiyatlardan ve katma değerli hizmetlerden de yararlanacak.





Verilen bilgiye göre, U.N. Ro-Ro, 2017 içerisinde İtalya Trieste limanını büyütmeyi, Fransa Toulon limanına sefer sayısını artırmayı ve gemi uzatmalarını bitirerek taşıma kapasite artışını hayata geçirmeyi hedefliyor. 2017 yılı içerisinde iki gemi uzatma yatırımları Türkiye'de yapılacak. Türk tersanelerine olan güven ile yüksek yatırım maliyetleri olan bu projeler ilk kez bir Türk tersanesinde yapılacak, böylece Ro-Ro gemisi uzatma projelerinde ciddi bir bilgi birikimi sağlaması ve Türk tersanelerinin ilerde benzer projelerde yer alması sağlanmış olacak. Ayrıca 2017 içerisinde U.N. Ro-Ro'nun yeni hatları olan İtalya, Almanya ve Benelüks'e tren hatları eklenecek. Böylece, Türkiye'nin Avrupa ile ticaret hacminin artmasına katkı sağlanacak.