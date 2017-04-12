Türkiye Futbol Federasyonu 2016-2017 sezonu U-17 Türkiye Şampiyonası 2. kademe Malatya grup maçları başladı.



Yeşiltepe sentetik sahada başlayan müsabakalara Mersin Tarsus Gücüspor, Kayseri Şekerspor, Adana Yüksel Gençlikspor, Kahramanmaraş 1920 Maraşspor, Adıyaman Çınarspor ve Diyarbakır DSİ futbol takımları katıldı.



4 gün sürecek grup müsabakalarında birinci olan takım Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazanacak.



Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Seyfullah Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, grup maçlarına ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, müsabakaların centilmence geçmesini diledi.