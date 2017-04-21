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Tzob'tan Üreticilere 'Tmo' Uyarısı
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Tzob'tan Üreticilere 'Tmo' Uyarısı

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Soydan, TMO'ya fındık verecek üreticilerin, ürünlerini iyice temizledikten sonra satışa sunması konusunda uyardı.

Tzob'tan Üreticilere 'Tmo' Uyarısı

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Soydan, TMO'ya fındık verecek üreticilerin, ürünlerini iyice temizledikten sonra satışa sunması konusunda uyardı.

Kaynak: Dunya.com

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