Tzob'tan Üreticilere 'Tmo' Uyarısı
TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Soydan, TMO'ya fındık verecek üreticilerin, ürünlerini iyice temizledikten sonra satışa sunması konusunda uyardı.
TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Soydan, TMO'ya fındık verecek üreticilerin, ürünlerini iyice temizledikten sonra satışa sunması konusunda uyardı.
Kaynak: Dunya.com
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