Tzob Genel Başkanı Bayraktar: "Suudi Arabistan'a Biz Tavuk Yediremiyoruz"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tavuk fiyatlarına ilişkin, "Tavuk fiyatları iyi değil. Suudi Arabistan'a biz tavuk yediremiyoruz. Suudi Arabistan tavuğunu başka ülkeden alıyor" dedi.



TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımda 2016 yılını değerlendirerek, 2017 yılı beklentilerini açıkladı. TZOB Genel Merkezi'nde basın mensupları ile bir araya gelen Bayraktar, açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çiftçilerin yaşadıkları sıkıntıların sorulması üzerine Bayraktar, "Bizim çok önemsediğimiz bir konu var. Siz ne yaparsanız yapın, hangi destekleri verirseniz verin çiftçiyi bilgi ile kavuşturamazsınız sonuç almanız mümkün değil. İlgili bakanlıklarla çiftçiye yönelik eğitimler yapıyoruz. Bu verdiğimiz eğitimlere çiftçimizin daha çok önem vermesini istiyoruz. Çiftçimizi eğitim ile buluşturamazsak bir şeyler eksik olacaktır" dedi.



Bayraktar, sertifikalı tohumla ilgili soruya ise, "Sertifikalı tohum kullanımını teşvik etmek üzere yerli tohum kullanan üreticiye destek verilmeyeceği ifade edildi. Gayet açık ve net. Bu bir tartışma konusu. Halkımızın bir kısmı yerli tohum kullanmaktan yana, yabancı menşeli tohumları kullanmak istemiyor acaba neden? Yerli buğdaydan yapılan ekmekler kapış kapış gidiyor. Buraya bir rağbet var, bunu bir araştırıp masaya yatırmak lazım. Halkımızın bir kısmı niçin yerli buğdayı tercih ediyor? Bu konuda bakanlığımızın bir çalışma yapması lazım. Halkımızın da görüşü alınmalı, neden bu buğdayı kullandığına dair" yanıtını verdi.



"Yerli tohumların ıslahına da biraz daha önem verilmeli"



"Yerli tohum zaten yok oluyor" diyen Bayraktar, "Bizim halkımız yerli tohumlara bu kadar rağbet ediyorsa, burada yerli tohumların ıslahına da biraz daha önem verilmeli. Yerli tohumları biraz daha geliştirmemiz lazım, yerli tohumda verimlilik rakamlarını biraz daha yukarı çıkarmak için ıslah çalışmaları önemli. Bu konu tartışmaya açılmalı, tarafların görüşleri alınmalı, ondan sonra bir sonuca varılmalı" değerlendirmesinde bulundu.



Bayraktar, üretimin arttırılmasına yönelik soru üzerine ise, "Bizlerin üretim yapan alandaki çiftçilerimizin maliyeti çok yüksek. Bütün problem bu maliyeti aşağıya çekmeden bizim üretimi arttırmamız mümkün görünmüyor. Maliyeti birde şu açıdan aşağıya çekmemiz lazım. Üreticinin 1 liraya ürettiği malı tüketici 5 liraya yiyor. Burada kazanan üretici de değil, tüketici de değil. Zaman zaman yaşanan doğal afetler de üreticiye zarar veriyor. Üreticiyi rahatlatmak üzere bir enstrüman kalıyor. Borçların yapılandırılması yüzde 30 civarında zarar gören üreticilerimizin de borçları yapılandırılıyor. Bu ülkede üretimi arttırmak istiyorsak, kaliteyi, verimliliği yukarıya çekmemiz gerekiyor. Bütün bunları yapmamız için desteklere ihtiyacımız var. Bu destekler olmadan ne üretimi arttırmamız mümkün ne de verimliliği arttırmamız mümkün. Bu yüzden gübre ve yemdeki KDV indirimi önemli. Bu olumlu yansıdı. 2017 yılında başlayacak olan mazot desteğini de çok önemsiyoruz. Mazot fiyatları üreticimizi zorluyor. Bunun dışında bakanlığımızdan bir talebimiz daha var. Sulamada kullanılan elektrik fiyatları çok pahalı. Mutlak suretle aşağıya çekilmeli. Onu da talep ediyoruz 2017 yılı için" açıklamasında bulundu.



"Suudi Arabistan'a biz tavuk yediremiyoruz"



Yumurta fiyatlarında yaşanan söz konusu zam ve tavuk fiyatları ile ilgili değerlendirmede bulunan Bayraktar, "İhracatta zaman zaman meydana gelen talepler bazı fiyatları yükseltiyor ama şuan makul seviyeye geldi. Tavuk fiyatları iyi değil. İhracatta bir tıkanma var. Tavuk üreticilerimiz de halinden çok memnun değil doğrusu. O ihracatta meydana gelen tıkanmaların açılması için temaslarımızda devam ediyor. Suudi Arabistan'a biz tavuk yediremiyoruz. Suudi Arabistan tavuğunu başka ülkeden alıyor. Bizden almıyor. Hangi teşviki vermemiz gerekirse vermeliyiz. Bizim bu sahaya açılmamız lazım. Bu bölgeye tavuk yedirmemiz lazım. Bizden alsınlar tavuğu, neden Brezilya'dan alsınlar?" şeklinde konuştu. - ANKARA