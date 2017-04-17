Tzob Genel Başkanı Bayraktar'dan Referandum Değerlendirmesi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye'nin demokratik bir ortamda referandum sürecini işlettiğini bildirerek, "Artık milletin iradesi tecelli etmiştir. Bundan sonra tartışmalar bir tarafa bırakılmalı, ekonomiye, işe, aşa odaklanılmalıdır" dedi.



TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin oylandığı 16 Nisan referandum unu yayımladığı basın açıklamasıyla değerlendirdi. Referandum sonucunun yeni bir yönetim sistemini hayata geçeceğini, bu sistemin ekonomiye olumlu yansımaları olmasını beklediklerini vurgulayan Bayraktar, birlik ve beraberlikle bu ülkenin altından kalkamayacağı bir sorun olamayacağını da bildirdi.



"Bundan sonra tartışmalar bir tarafa bırakılmalı, ekonomiye, işe, aşa odaklanılmalıdır"



Referandum sonuçlarının ülkeye yararlı olmasını dileyen Bayraktar, "Artık milletin iradesi tecelli etmiştir. Bundan sonra tartışmalar bir tarafa bırakılmalı, ekonomiye, işe, aşa odaklanılmalıdır. Tüm vatandaşlarımız, hangi yönde oy kullanmış olurlarsa olsunlar, bu ülkenin çıkarları ve iyiliği için bir potada birleşmelidir. Ayrılık gayrılık olmamalı, ülke çıkarları her şeyin üzerinde tutulmalıdır" dedi.



Bayraktar, tarımda, sanayide, hizmetler sektöründe inanılmaz bir potansiyeli içinde barındıran Türkiye'nin, birlik ve beraberlik içinde, huzur ortamında kısa zamanda en ileri ülkeleri bile her alanda yakalayabileceğinin unutulmaması gerektiğini vurguladı. - ANKARA