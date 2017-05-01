Tzob Genel Başkanı Bayraktar Açıklaması

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, nisan ayında markette 36 ürünün 20'sinde, üretici tarafında ise 32 ürünün 20'sinde fiyatların gerilediğini veya değişmediğini belirterek, markette 16 üründe, üreticide 12 üründe fiyat artışı, markette 13 üründe, üreticide 11 üründe fiyat düşüşü yaşandığını ifade etti.



Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, üretici tarafında ve markette fiyatı en fazla artan ürünün patates, fiyatı en fazla düşen ürünün ise markette sivri biber olduğunu kaydetti.



Market fiyatlarında nisan ayında maydanoz, kuru kayısı, kuru üzüm, süt, mısırözü yağı, toz şeker ve tavuk eti fiyatında değişim görülmediğine işaret eden Bayraktar, en fazla fiyat düşüşünün yüzde 71,59 ile sivri biberde yaşandığını bildirdi. Bayraktar, sivri biberdeki fiyat düşüşünü yüzde 45,76 ile salatalık, yüzde 43,52 ile patlıcan, yüzde 30,91 ile kabak, yüzde 22,06 ile yeşil soğanın izlediğini belirtti.



Markette en fazla fiyat artışının ise yüzde 37,24 ile patateste görüldüğüne dikkati çeken Bayraktar, bu ürünü yüzde 34,13 ile domates, yüzde 29 ile pırasa, yüzde 24,77 ile havuç, yüzde 18,07 ile limon, yüzde 16,13 ile kuru soğandaki fiyat artışlarının takip ettiğini kaydetti.



Üretici fiyatlarındaki değişim



Üretici fiyatları tarafında nisan ayında pırasa, marul, elma, kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, pirinç, kuru incirde değişim yaşanmadığına işaret eden Bayraktar, şu bilgileri verdi:



"Sivri biber yüzde 79,37 azalmayla fiyatı en fazla düşen ürün oldu. Sivri biberdeki fiyat düşüşünü yüzde 70,90 ile patlıcan, yüzde 67,21 ile kabak, yüzde 63,22 ile salatalık, yüzde 33,97 ile yumurta, yüzde 23,08 ile maydanoz, yüzde 20,12 ile yeşil soğan izledi. Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 63,56 oran ile patateste görüldü. Patatesteki fiyat artışını yüzde 51,53 ile domates, yüzde 25,95 ile limon, yüzde 20,48 ile havuç, yüzde 17,95 ile ıspanak takip etti."



-Üretici-market fiyat farkı



Nisan ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla kuru soğan, elma, kuru kayısı, lahana, patlıcan ve maydanozda yaşandığına dikkati çeken Bayraktar, market fiyatlarındaki artış, üretici fiyatlarındaki düşüş nedeniyle, üretici ve market arasındaki fiyat farkının kuru soğanda yüzde 646,67'ye ulaştığını vurguladı. Bayraktar, fiyat farkının elmada yüzde 488,43, kuru kayısıda yüzde 360, lahanada yüzde 339,64, patlıcanda yüzde 334,75, maydanozda yüzde 308'i bulduğunu vurguladı.



Bayraktar, "Kuru soğan 7,5 kat, elma 5,9 kat, kuru kayısı 4,6 kat, lahana 4,4 kat, patlıcan 4,3 kat, maydanoz 4,1 kat fazlaya tüketiciye satılmaktadır. Bugün üreticide 15 kuruş olan kuru soğan, markette 1 lira 12 kuruştur. Üreticide 67 kuruştan satılan elma markette 3 lira 94 kuruşa, 6 lira 50 kuruş olan kuru kayısı markette 29 lira 90 kuruşa, 37 kuruş olan lahana 1 lira 61 kuruşa, 63 kuruş olan patlıcan 2 lira 72 kuruşa, tanesi 25 kuruş olan maydanoz markette 1 lira 2 kuruşa satılmaktadır." ifadelerini kullandı.



Fiyat değişimlerinin nedenleri



Fiyat değişimlerinin nedenlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, özellikle patatesteki ihracat iadesinin piyasaları hareketlendirerek eldeki ürünün pazarlanmasına katkı sağladığını bildirdi. Yeni ürünün henüz çıkmamış olmasının da fiyatları artırdığının altını çizen Bayraktar, domateste ise örtü altında ara dönem olmasına bağlı olarak hasat edilen ürün miktarındaki azalmanın bu ürünün fiyatının artmasına yol açtığını belirtti.



Üreticide en fazla fiyat düşüş görülen ürünlerin sivri biber, patlıcan, kabak, salatalık olduğunu vurgulayan Bayraktar, söz konusu ürünlerde hasat edilen ürün miktarının artmasıyla birlikte arzın yoğunlaşmasının fiyatları düşürdüğünü kaydetti.



Bayraktar, toplamda ise nisan ayında markette 36 ürünün 20'sinde, üretici tarafında ise 32 ürünün 20'sinde fiyatların gerilediğini veya değişmediğini belirterek, markette 16 üründe, üreticide 12 üründe fiyat artışı, markette 13 üründe, üreticide 11 üründe fiyat düşüşü yaşandığını bildirdi. Bayraktar, markette 7, üretici tarafında ise 9 ürünün fiyatının değişmediğini de açıkladı.