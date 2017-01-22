Tzob Genel Başkanı Bayraktar Açıklaması

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, sanayileşme ve ekonomik gelişme, köyden kente göç ve tarımda makineleşmenin bir sonucu olarak yıllar itibarıyla azalsa da tarımın, istihdamdaki ağırlığını sürdürdüğünü bildirerek, son bir yılda, aylara göre, 4,8 milyon ile 5,8 milyon arasında istihdam sağlayan tarımın, işsizliğin en büyük ilacı olduğunu ifade etti.



Bayraktar, yaptığı açıklamada, 2016 Ocakta 4 milyon 812 bine inen tarımdaki istihdamın, 2016 Ağustosta 5 milyon 760 bine kadar çıktığını belirtti. Son açıklanan veride geçen yılın ekim ayında toplam istihdamın, eylüle göre 297 bin kişi azalarak, 27 milyon 564 binden 27 milyon 267 bine indiğinin görüldüğüne dikkati çeken Bayraktar, eylül ayında 5 milyon 657 bin olan tarımdaki istihdamın, mevsim koşulları nedeniyle tarımsal faaliyetlerin azalmasının bir sonucu olarak ekim ayında 5 milyon 305 bine gerilediğini vurguladı.



Temmuzdan bu yana genel işsizliği, son yıllara bakıldığında rekor düzeyde 2,3-2,4 puan düşüren, ekimde işsizliği yüzde 14,1'den yüzde 11,8'e çeken tarımın, üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:



"Tarım genel işsizliği, 2016 yılı Ocak ve Nisan'da 1,7, Şubat ve Mart'ta 1,8, 2015 Kasım ve Aralık ile 2016 Mayıs'ta 1,9 puan düşürdü. Bu rakam 2016 Haziran'da 2 puana çıktı. Temmuz'dan sonra da bu rakam rekor düzeylere ulaştı. 2016 Temmuz ve Ekim'de tarım, genel işsizliği 2,3, Ağustos ve Eylül'de 2,4 puan geriletti. Tarımın işsizliği düşürmekteki rolü tartışılmaz.

Tarımsal faaliyetin zirveye çıktığı temmuz ve ağustosun ardından tarımda istihdam gerilemeye başlıyor, ocak ve şubatta en alt düzeye iniyor. 2015 yılı Kasım'da 5 milyon 154 bin, 2015 Aralık'ta 5 milyon 3 bin olan tarımdaki istihdam, 2016 yılının Ocak ayında 4 milyon 812 bine indi. Şubat'ta 4 milyon 876 bine çıktı. Mart'ta 5 milyon 93 bine yükselen tarımdaki istihdam, Nisan'da 5 milyon 352 bin, Mayıs'ta 5 milyon 540 bin, Haziran'da 5 milyon 577 bin, Temmuz'da 5 milyon 727 bin, Ağustos'ta 5 milyon 760 bine ulaştı. Eylül'de 5 milyon 657 binle yeniden inişe geçen tarımdaki istihdam, Ekim'de 5 milyon 305 bine düştü."



Türkiye'de tarım sektörünün yaz aylarında sağladığı istihdamla, 242 bağımsız, yarı bağımlı ve bağımlı ülkeden 131'inin nüfusunu geride bıraktığına işaret eden Bayraktar, bu ülkeler içinde Avrupa Birliği'nin 12 üyesi olan Danimarka, Finlandiya, Slovakya, İrlanda, Hırvatistan, Litvanya, Letonya, Estonya, Slovenya, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Lüksemburg, Malta'nın da bulunduğunu ifade etti.



Bayraktar, Türkiye'de tarımda çalışan nüfusun, 2,8 milyon nüfuslu Arnavutluk'un iki katını, 2 milyon nüfuslu Letonya'nın üç katını, 1,3 milyon nüfuslu Estonya'nın dört katını, 537 bin nüfuslu Lüksemburg'un on katını geçtiğini belirtti.



Ocakta istihdamdaki payı yüzde 18,3'e kadar gerileyen tarımın, hazirandan sonra yeniden yüzde 20'leri geçtiğini, ağustosta yüzde 21'e ulaştığını ifade eden Bayraktar, tarımın istihdamdaki payının eylülde yüzde 20,5, ekimde yüzde 19,4 olduğunu bildirdi.



"Son bir yılda, aylara göre, 4,8 milyon ile 5,8 milyon arasında istihdam sağlayan tarım, işsizliğin en büyük ilacıdır" ifadesini kullanan Bayraktar, tarımda çalışan 5 milyon 305 bin kişinin yüzde 54,8'sini erkeklerin, yüzde 45,2'sini kadınların oluşturduğunu kaydetti.