Tzob/bayraktar: Tarım İstihdamı Önemli

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımsal faaliyetlerin dibe vurduğu Ocak ayında dahi tarımın, 4 milyon 893 bin kişiye istihdam sağladığını, istihdamın yüzde 18.3'ünü karşıladığına dikkat çekti.



Bayraktar yaptığı açıklamada, işsizlik rakamlarına ilişkin yaptığı açıklamada, tarımın, sağladığı 4.9 milyon istihdamın önemli olduğuna dikkat çekti. Bayraktar, her yıl Mart ayının ikinci yarısından sonra tarımda istihdamın yoğunlaştığını, hasadın ardından azalmaya başladığını, Ocak-Şubat aylarında en düşük düzeye indiğini hatırlattı.



Ocak ayında tarımın kadınlarda işsizliği 4.2; erkeklerde 1.5 puan düşürdüğünü işaret ederek toplamda tarımın işsizliği 2.2 puan düşürdüğünü ifade eden Bayraktar, "2016 Aralık ayında yüzde 18.4 olan tarımın istihdamdaki payı Ocak ayında yüzde 18.3'e geriledi. Mevsim şartlarına rağmen tarım, 2017 Ocak ayında 4 milyon 893 bin kişiye istihdam sağlarken, Ocak ayında tarımın 2 milyon 791 bini erkek, 2 milyon 102 bin kadına iş ve AŞ sağladığını, çalışan erkeklerin yüzde 15.1'i, çalışan kadınların yüzde 25.8'i tarımda istihdam ediliyor" diye ekledi. - Ankara