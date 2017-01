Tzob Başkanı Bayraktar - Bakan Çelik'in Sertifikalı Tohum Kullanmayana Destek Verilmeyeceği...

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in sertifikalı tohum kullanmayana tohum desteği verilmeyeceği yönündeki açıklamasına ilişkin, "Bu, bir tartışma konusu. Üreticimizin bir kısmı yerli tohumdan yana, yabancı menşeili hibrit tohumları kullanmak istemiyor. Acaba neden? Bunu araştırmak, masaya yatırmak lazım." dedi.



Bayraktar, TZOB Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı.



Bakan Çelik'in sertifikalı tohum kullanmayana destek verilmeyeceği yönündeki açıklaması hatırlatılarak, değerlendirmesinin sorulması üzerine Bayraktar, şunları söyledi:



"Sertifikalı tohum kullanımını teşvik etmek üzere sertifikasız yerli tohum kullanan üreticiye tohum desteği verilmeyeceğini ifade etti, ama bu bir tartışma konusu. Üreticimizin bir kısmı yerli tohumdan yana, yabancı menşeili hibrit tohumları kullanmak istemiyor. Acaba neden? Son günlerde yerli buğdaydan yapılan ekmekler kapış kapış gidiyor. Kastamonu'da yerli buğday siyezden yapılan ekmekleri, ekşi mayayla mayalayıp gluten seviyesini aşağıya çekiyor, sağlık açısından gluten bazı insanlarda problem yaratıyor, buna rağbet var. İnsanlar arıyor, ama yerli buğdayı bulamıyor. Bunu araştırmak, masaya yatırmak lazım, acaba neden halkımızın bir kısmı yerli buğdayı tercih ediyor. Halkımızın da ilgili kurum ve kuruluşların da görüşlerinin alınması lazım."



Halk yerli tohumlara bu kadar rağbet ediyorsa ıslahına daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Bayraktar, "Bu konu tartışmaya açılmalı, tarafların görüşleri alınmalı. Ondan sonra bir sonuca varılmalı." ifadesini kullandı.



Bakan Çelik'in bu konudaki açıklamasının yeni olduğuna işaret eden Bayraktar, henüz görüşlerinin alınmadığını, kısa sürede Bakanlıkla görüşmeyi planladıklarını anlattı.



Şemsi Bayraktar, başka bir soru üzerine, çiftçilerin maliyetlerinin yüksek olduğunu, bu azaltılmadan üretimin artırılamayacağını, üstelik üreticinin 1 liraya ürettiği ürünü tüketicinin aracılar yüzünden 5 liraya alabildiğini söyledi. TARSİM'e üye oranının da kısıtlı kaldığını dile getiren Bayraktar, çiftçinin borç yapılandırılmasıyla sorunlarına çözüm bulduğuna işaret etti. Bayraktar, "Plansız üretim de arzı fazlalaştırıyor. Arz-talep dengesizliği de üreticimizi fiyat noktasında zorluyor. Büyüme rakamları niye küçük? Fiyatlardan dolayı. Üretim iyi, ama fiyat politikası iyi olmadığı için tarımda küçülme görülüyor. Küçülme fiyatla ilgili, üretimle ilgili değil." değerlendirmesinde bulundu.



"2017 daha rahat bir yıl olabilir"



Tarımda dünya genelinde ciddi bir rekabet olduğunu, Türk çitçisinin de rekabet edebilmek için bazı desteklere ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Bayraktar, "Bizim de talebimiz üzerine gerçekleştirilen gübre ve yemdeki KDV düzenlemesi önemli. Bu, olumlu yansıdı. 2017 yılında başlayacak mazot desteğini de çok önemsiyoruz. Bir an önce başlaması lazım, mazot fiyatları artmaya başladı ve üreticimizi zorluyor, ama bunun dışında Bakanlığımızdan bir talebimiz daha var, sulamada kullanılan elektrik fiyatları çok pahalı, onun da aşağı çekilmesini talep ediyoruz. Planlama çalışmaları da yapıldığında 2017 daha rahat bir yıl olabilir. Üretim daha fazla artabilir ve bu sektöre yönelik talep çoğalabilir." diye konuştu.



Bayraktar, yumurta fiyatlarına yönelik bir soruyu yanıtlarken de söz konusu ürünün fiyatının geçen ay arttığını, ancak daha sonra gerilediğini, kısa süre içinde daha fazla düşmesini beklediklerini belirtti. Tavuk fiyatlarının çok iyi olmadığını da ifade eden Bayraktar, "Suudi Arabistan'a tavuk yediremiyoruz, başka yerden alıyor. Bakan'a söyledim, 'Hangi teşviki vermemiz gerekiyorsa vermeliyiz.' Diğer ülkeler bizden daha fazla teşvik veriyorlar. Brezilya, Tayland'dan alıyor. Desteklerle rekabet edemiyorsunuz. Bizden alsınlar, biz daha yakınız." dedi.



TZOB Genel Başkanı Bayraktar, zam şampiyonu tarım ürünlerine yönelik soru üzerine de doğal afetler ve ithalat maliyeti nedeniyle tarım ürünlerinin fiyatlarının artabileceğine işaret ederek, şunları söyledi:



"Her şeye rağmen bizim bu düzeni değiştirmemiz lazım. Asıl problem burada. Biz bu düzeni değiştirmediğimiz takdirde para kazanamadığımız üretimden tüketici faydalanamayacaktır. 1 liraya üretileni tüketici 2-3 liraya yesin, niye 5 liraya yesin? Böyle bir şey olmaz. Bununla alakalı çalışmalara katkı sağlıyoruz. Üretici birliklerinin bu manada fonksiyonel olması ve piyasaya girmesini önemsiyoruz. Hallerde üretici birliklerine yer verilerek direkt üreticiden tüketiciye satımları çok önemsiyoruz. Bu tür tedbirler alınmaya çalışılıyor, ama bir an evvel hayata geçirilmeli. Üreticiye de tüketiciye de yazık oluyor. Bu sistemi kıramazsak, bu düzeni değiştiremezsek maalesef bu olumsuzlukları yaşarız."



Bayraktar, Türkiye'de bu yıl için riskli bir tarım ürünü bulunup bulunmadığının sorulmasına karşılık, "Şu an için riskli bir ürün görmüyorum, ama olsa da söylemem doğru olmaz, spekülasyon oluşturabilir." dedi.



Gümrük ve Ticaret Bakanlığının "karekodlu ürün künyesi" sistemine ilişkin de değerlendirmede bulunan Bayraktar, "Bu sistem, tek başına işe yaramaz. Muhakkak surette piyasaya üretici birliklerinin girmesi ve ürünü tüketiciyle buluşturması çok önemli. Üreticide 1 lira, markette baktım 5 lira. Farkı gördüm etikette. Önler mi, çözüm olur mu tek başına? Olmaz. Üretici 'niye bunu 5 liraya yiyorum' diyecek. 4 liraya alamaz. Mühim olan 3 liraya alması. Bu mekanizmaları bu ülkede muhakkak surette kurmamız lazım. İnşallah 2017 yılında netice alırız." diye konuştu.