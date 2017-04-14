Tzob: Balıkçılıkta Av Yasaklarına Titizlikle Uyulmalı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, su ürünleri avcılığının geleceğinin garanti altına alınması ve sürdürülebilir avcılığın devamı için av yasaklarının zorunlu olduğunu belirterek balıkçıları yasaklara titizlikle uymaları, vatandaşları da bilinçli davranmaları çağrısında bulundu.



Bayraktar, yarın başlayacak balık av yasağı ile ilgili yaptığı açıklamada, av yasağının balık üreme dönemi için oldukça önemli olduğunu vurgulayarak yasaklarının başlamasıyla ancak uluslararası sularda ve düzenlemelere uyulması şartıyla avlanılabileceğine dikkat çekti.



Av yasağı döneminde kültür balıklarının ve derin dondurucuda saklanan ürünlerin satılabileceğini anlatan Bayraktar, "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın su ürünleri avcılığı konusunda yaptığı denetim çalışmaları ve avlanacak balık boylarıyla ilgili uygulanan standartlar sektör için faydalıdır" dedi.



Su ürünleri avcılığının geleceğinin garanti altına alınması ve sürdürülebilir avcılığın devamı için av yasaklarının zorunlu olduğuna işaret eden Bayraktar, balıkçıların balık boyu, zaman, derinlik, mesafe ve av araçlarıyla ilgili düzenlemeler ve yasaklara titizlikle uymalarını isteyerek "Balıkçılığın geleceğini tehlikeye atmamaları gerekmektedir" dedi.



Bayraktar, vatandaşları da bu konularda daha bilinçli davranmaları, yasak avcılığı ve avlanabilir balık boyu gibi hususlara dikkat etmeleri konusunda uyardı.



"Sürdürülebilir su ürünleri üretimi ana politika olmalı"



Sürdürülebilir su ürünleri üretiminin ülkemizde ana politika olması ve bu politika çerçevesinde gerekli stratejiler ile kısa, orta ve uzun vadeli eylem planları ve hedeflerin belirlenmesi gerektiğini belirten Bayraktar, şu bilgileri verdi:



"Sektörün gelişmesi için destek ve teşviklere ihtiyaç var. Kaynakların rasyonel kullanılabilmesi için su ürünleri eğitim merkezleri kurularak, eğitimler yapılmalı ve Ar-Ge çalışmaları desteklenmelidir. Su ürünleri sektöründe örgütlenme yapısı mutlaka güçlendirilmelidir. Balıkçılıkta arz-talep dengesi oluşturularak, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması gereklidir."



Kişi başına su ürünleri tüketiminin gelişmiş ülkelere oranla oldukça düşük kaldığına dikkati çeken Bayraktar, tüketim rakamının dünyada kişi başına 20; Türkiye'de ise 7-8 kilogram olduğunu vurguladı. - Ankara