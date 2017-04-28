Typ Projesiyle İstihdam

Beykoz Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü işverenler ve iş arayanları buluşturuyor. Gerçekleştirilen mülakatlar neticesinde 50 asil, 25 yedek kişi işe kavuştu.



İŞKUR İstanbul Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü Ümraniye Hizmet Merkezi ve Beykoz Belediyesi arasında imzalanan protokol ve noter huzurunda yapılan çekilişle 50 asil, 25 yedek ilçe sakini belediye bünyesinde iş başı yapacak. Park-bahçeler ve temizlik işlerinde istihdam edilen vatandaşlar kurumda 178 gün süreyle çalışacak.



İş bulmada güçlük çeken dezavantajlı grupların istihdamını artırmak amacıyla İŞKUR tarafından geliştirilen Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında belediye bünyesinde 50 ilçe sakini istihdam edildi.



Beykoz Belediyesi aracılığıyla duyurulan ve İŞKUR danışmanları tarafından yapılan görüşmeler neticesinde kabul edilen adaylar; park bahçeler, bitki dikimi, budama, temizlik gibi işlerde iş başı yaptı.



Toplum Yararına Program hakkında



Toplum Yararına Programlar, işçi ve personel alımı kapsamında geçici süreli olmak üzere birçok işçi alımı yapılarak işsizlikle mücadelede önemli bir rol oynuyor. İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır. - İSTANBUL