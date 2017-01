Tyb Erzurum Şubesi'nden Prof.dr.orhan Okay İçin Taziye Mesajı

Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi Prof.Dr.Orhan Okay'ın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.



Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şube Başkanı M.Hanefi İspirli yaptığı açıklamada şunları söyledi;



"Mehmet Kaplan ve Nurettin Topçu'nun talebesi, Türkiye'de Yeni Türk Edebiyatı'nın önemli ismi, binlerce talebe yetiştiren Prof. Dr. Orhan Okay Hoca'nın vefatı bizleri derinden sarstı.



Diyarbakır, Artvin Liseleri'ndeki Edebiyat Öğretmenliklerinden sonra asistan olarak girdiği Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde 36 yıl Türk Edebiyatına büyük hizmetlerde bulunan, 'Doğunun Son Çocuğu' olarak edebiyatımıza geçecek bir edebiyat alimini kaybettik.



Genel Merkezimiz tarafından "Yılın Kültür Adamı Ödülü" ve "Eleştiri Ödülü" ile taltif edilmiş olan Okay Hoca yeri doldurulamaz bir boşluk bıraktı.



TYB Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu ve üyelerimiz Okay Hoca'nın vefatından dolayı duyduğumuz derin teessürü bildiriyoruz. Merhum Hocamıza Cenab-ı Hak'tan Rahmet, eş dost ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz."



Orhan Okay'ın öz geçmişi



İstanbul'da 1931'de dünyaya gelen Orhan Okay, 1955'te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirerek öğretmen oldu. Okay, 1963'te doktor unvanı alırken, 1975'te doçent, 1988'de profesör oldu. Okay, 1996'da emekli olup Fatih Üniversitesinde öğretim üyesi ve Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde redaktör olarak çalışmaya başladı.



İlk yazısı 1953'te Türk Sanatı'nda yayımlanan Okay'ın daha sonra İstanbul, Hareket Türk Dili, Türk Edebiyatı, Dergah, Milli Kültür, Türk Kültürü, Türk Yurdu, Palandöken Sanat Edebiyat Dergisi'nin de aralarında bulunduğu dergi ve gazetelerde yazıları yayımlandı.



Orhan Okay, kariyeri boyunca Türkiye Yazarlar Birliğinin "Yılın Kültür Adamı Ödülü" ve "Eleştiri Ödülü", Kombassan Vakfı Mevlana Büyük Ödülleri kapsamında "Edebiyat Ödülü" ve TMKV İnceleme Ödülü'nün sahibi oldu.



Okay'ın, "Sanat ve Hayat", "Beşir Fuad: İlk Türk Pozitivist ve Naturalisti", "Abdülhak Hamid'in Romantizmi", "Batı Medeniyeti Karşısında Ahmed Mithad Efendi", "Hüsn ü Aşk, Şeyh Galip", "Ahmet Haşim'in Şiirlerinin Sembolizm Açısından Yorumu", "Safahat, Mehmet Akif Ersoy", "Edebiyat ve Sanat Yazıları", "Mehmet Akif: Bir Karakter Heykelinin Anatomisi", "Ahmet Hamdi Tanpınar", "Bir Başka İstanbul" gibi çok sayıda eseri bulunuyor. - ERZURUM