Tyb 2016 Ödüllerinin Sahipleri Belli Oldu

Türkiye Yazarlar Birliği'nin (TYB) "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri"nin 2016'daki sahipleri belli oldu.



TYB Genel Başkanı Prof. Musa Kazım Arıcan, birlik genel merkezinde düzenlediği basın toplantısıyla, ödül alan isimleri kamuoyuna duyurdu.



İstanbul Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında yaşamını kaybedenleri anarak, konuşmasına başlayan Arıcan, yeni yılın ilk saatlerinde Türkiye'nin bu acı haber ile sarsıldığını belirtti.



Terörün bütün insanlığı hedef aldığını anlatan Arıcan, "Terörün dini, dili, ırkı, rengi olmaz. Terörün her türlüsü ihanettir. Bu saldırı milletimizin birliğine, huzuruna ve barışına yapılmıştır. Bu alçak saldırılar asla hedeflerine ulaşamayacaktır." dedi.





Birliğin faaliyetleri hakkında bilgi veren Arıcan, TYB'nin kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sunduğunu, bugüne kadar birçok sivil toplum kuruluşunun kurulmasına da öncülük ettiğini aktardı. 2016'da yurt içinde ve yurt dışında verimli çalışmalara imza attıklarını kaydeden Arıcan, yeni yılda da faaliyetlerine yoğun bir şekilde devam edeceklerini kaydetti.



Geleneksel hale gelen TYB ödülleri ile öne çıkan sanatçı ve eserlerin belirlendiğini vurgulayan Arıcan, "TYB'nin verdiği ödüllerin maddi yönü bulunmasa da geride bırakılan yıl içinde öne çıkan kalem, sanat ve fikir erbabını tespit edip kamuoyunun ve toplumun dikkatine sunmak bakımından önemi kültür ve edebiyat çevrelerince sıklıkla ifade edilmiştir. Ayrıca bu ödüller, ülkemizde kurumsallaşan sayılı ödüllerdendir." diye konuştu.



Ödül alan isimlerin, geniş katılımlı bir heyet tarafından tarafsız ve kapsayıcı bir değerlendirmeyle belirlendiğini ifade eden Arıcan, şunları söyledi:



"Birliğimizin prensiplerine uygun olarak talip olanlara değil, birliğimizde oluşturulan heyetin takibi ve müzakereleri sonucunda ödüllendirilmesi yerinde görülenlere verilmesi esas kabul edilmiştir. Amacımız, edebiyata ve kitaba ilginin her geçen gün biraz daha azaldığı bir dünyada kitabı, sanatı ve tefekkürü öne çıkarmaktır. Ödüllendirmede, tam bir hakkaniyet ve liyakat esas alınmaktadır."



"Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri"



Hikaye dalında "Işıklar Açık Kalsın" kitabıyla Mehmet Kahraman, şiir dalında "Tut Elimden Düşmeyelim" eseriyle Mehmet Ragıp Karcı, roman dalında "Kuşlar Yasına Gider" isimli kitabıyla Hasan Ali Toptaş, deneme dalında ise "Evin Mahremi Olmak" isimli eseriyle Ali Yurtgezen bu yılın ödül alacak isimleri arasında yer aldı.



Fikir dalında Ercan Yıldırım, "Araştırma"da Hüseyin Yayman, "İnceleme"de Celal Soydan, "Edebi Tenkit"te Hayriye Ünal, "Gezi"de Faruk Uysal, "Hatıra"da Sare Çizmecioğlu, "Tercüme"de Mehmet Hakkı Suçin, "Biyografi"de Fahrettin Gün, "Çocuk Edebiyatı"nda Vural Kaya, "Tiyatro"da Hale Canat Cürgül ve "Şehir Kitapları"nda ise Esenler Belediyesi ödüle layık görüldü.



Basın, yayın, televizyon ve radyo alanında da ödüller verildi.



Buna göre, "Basın Fikir" dalında Beril Dedeoğlu, "Basın Fıkra"da İsmail Kılıçarslan, "Dergi Yayıncılığı"nda Aşkar Dergisi, "Elektronik Yayıncılık"ta Hece Taşları, "Televizyon Programı"nda TV NET, "Radyo Programı"nda ise TRT Radyo ödül sahibi olarak belirlendi. "Müzik" dalında Sedat Anar, "Ehl-i Beyt Besteleri" albümü ile bu yıl ödül verilecekler arasında yer aldı.



"Kamu Yayıncılığı" dalında Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'na, "Özel Yayıncılık" alanında ise Kapı Yayınları ödüle layık görüldü.



Öte yandan, kültür ve sanat hayatına katkıları nedeniyle Prof. Dr. Raşit Küçük, Prof. Dr. Bekir Karlığa ve Prof. Ahmet Tabakoğlu'na da TYB'nin "Üstün Hizmet" ödülü verilmesi kararlaştırıldı. Ödüllerin verileceği tarih Birlik tarafından duyurulacak.