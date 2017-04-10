Ty Boomershine, 11-14 Nisan arasında Akbank Sanat'ta sizlerle...



Ty Boomershine, Fort Hayes Performans Sanatları Akademisi'nden mezun olduktan sonra yüksek lisans derecesini Stephens College in Columbia'da tamamlamıştır.



Cunningham tekniği üzerinden şekillenen derslerin odak noktası, ritim, uzam ve fiziksel netlik üzerine inşa olurken aynı zamanda zihin ve fiziksel cesaret ilişkisi ile birlikte ilerler. Değişmez olarak bilinen uzamsal kuralları geride bırakarak farklı yön ve yönelimleri keşfetmeyi, bedenin merkezini temel alarak ve çoklu hareket katmanlarını koordine ederek bağımsız hareket etmeyi amaçlamaktadır.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Akbank Sanat



Mekan Adresi : İstiklal Caddesi, Taksim



Başlangıç Saati : 11.04.2017 11: 00: 00



Bitiş Saati : 14.04.2017 11: 00: 00



Kategori : Ty Boomershine



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır