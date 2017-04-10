Ty Boomershine

Ty Boomershine, 11-14 Nisan arasında Akbank Sanat'ta sizlerle...Ty Boomershine, Fort Hayes Performans Sanatları Akademisi'nden mezun olduktan sonra yüksek lisans derecesini Stephens College in Columbia'da tamamlamıştır.

Ty Boomershine

Ty Boomershine, 11-14  Nisan arasında Akbank Sanat'ta sizlerle...

Ty Boomershine, Fort Hayes Performans Sanatları Akademisi'nden mezun olduktan sonra yüksek lisans derecesini Stephens College in Columbia'da tamamlamıştır.

Cunningham tekniği üzerinden şekillenen derslerin odak noktası, ritim, uzam ve fiziksel netlik üzerine inşa olurken aynı zamanda zihin ve fiziksel cesaret ilişkisi ile birlikte ilerler. Değişmez olarak bilinen uzamsal kuralları geride bırakarak farklı yön ve yönelimleri keşfetmeyi, bedenin merkezini temel alarak ve çoklu hareket katmanlarını koordine ederek bağımsız hareket etmeyi amaçlamaktadır.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : Akbank Sanat

Mekan Adresi : İstiklal Caddesi, Taksim

Başlangıç Saati : 11.04.2017 11: 00: 00

Bitiş Saati : 14.04.2017 11: 00: 00

Kategori : Ty Boomershine

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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