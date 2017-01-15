Twitter Videoları Nasıl İndirilir?

Yalnızca metin tabanlı paylaşımlarla yola çıkan Twitter, videolarıyla anılan bir sosyal ağ değil. Ancak son zamanlarda tweet'lerine video veya animasyonlu GIF dosyaları ekleyenlerin sayısı giderek arttı.



Peki Twitter'da gördüğünüz videoları saklamak isterseniz, onları bilgisayarınıza nasıl indirebilirsiniz? Bunun kolay bir yolu var; aradığınız downloader'ı bulamıyorsanız, Twitter videolarını indirme için yazımızı okumaya devam edin.



Twitter Üzerinden Video İndirme



Twitter'da paylaşılan videonun öncelikle gerçekten Twitter üzerinde paylaşıldığından emin olun. Örneğin paylaşılan bir YouTube videosunu indirmek için izlemeniz gereken yöntem farklı.



Twitter videolarını aşağıdaki adımları izleyerek indirebilirsiniz.



Öncelikle videoyu içeren tweet'i açın ve alt tarafta bulunan "üç nokta" düğmesine tıklayın.



Açılan menüden "Tweet'in bağlantısını kopyala" seçeneğine tıklayın.



downloadtwittervideo.com sayfasını açın ve bağlantıyı buradaki alana yapıştırın.



"İndir MP4" düğmesine basarak videoyu MP4 formatında bilgisayarınıza kaydedin.



Twitter'dan GIF İndirme



Yukarıda bahsettiğimiz hizmeti GIF dosyalarını MP4 video olarak indirmek için de kullanabilirsiniz. Animasyonlu GIF'leri video olarak indirmek için aynı adımları izleyip, "Download MP4" düğmesine basmanız yeterli.