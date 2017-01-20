Twitter Sattı, Google Aldı!

Twitter'ın geliştirici platformu Fabric, artık Google'a ait durumda. Değişim, Fabric'in blogu üzerinde duyuruldu ve bir Twitter yazısı ile de Kıdemli Ürün Yöneticisi Jeff Seibert tarafından doğrulandı.



Twitter'ın 2014 yılında satın aldığı Fabric, Twitter'ın blog yazısında, uygulama geliştiricilerin "güvenilirliği, dağıtımı, geliri ve kişiliği" geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış "bir modüler mobil platform" olarak tanımlanmakta. Diğer uygulamaların, doğal olarak tweet'leri içermekten, Twitter ile giriş yapmaya kadar pek çok farklı yeteneği kazanmalarını sağlayan şey de Fabric idi.



Fabric, Google'ın Firebase geliştirme platformu ile birleşecek. Fabric ekibinin duyurusunda yazdığına göre ekipler, hedeflerinin aynı olduğunu hızlı bir şekilde fark ettiler. "Fabric ve Firebase, eşsiz güçlere sahip platformları çalıştırmakta." Eğer bir Fabric müşterisi iseniz endişelenmenizi gerektiren bir durum bulunmuyor. Platform çalışmaya devam edecek ve tek yapmanız gereken, anlaşmanın tamamlanmasından sonra yeni hizmet şartlarını kabul etmek.



İyi günler geçirmediği zaten konuşulan Twitter, bu satışla birlikte küçülme adımını atmaya başlamış gibi görünüyor. Söylenenlere göre firma, görülebilir gelecek için kullanıcıların bağış yapmalarına izin verecek...