Twitter Paylaşımları Nedeniyle Hakkında Başlatılan Soruşturma Kapsamında Tutuklama Talebiyle...

IHAAW223225-ASA/31-01-2017 - Twitter paylaşımları nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen CHP Parti Meclisi üyesi Sera Kadıgil serbest bırakıldı.

Twitter Paylaşımları Nedeniyle Hakkında Başlatılan Soruşturma Kapsamında Tutuklama Talebiyle...

IHAAW223225-ASA/31-01-2017

- Twitter paylaşımları nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen CHP Parti Meclisi üyesi Sera Kadıgil serbest bırakıldı. 31.01.2017 22: 32: 25 TSI
NNNN - İSTANBUL

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