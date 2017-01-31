IHAAW223225-ASA/31-01-2017
- Twitter paylaşımları nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen CHP Parti Meclisi üyesi Sera Kadıgil serbest bırakıldı. 31.01.2017 22: 32: 25 TSI
NNNN - İSTANBUL
Twitter Paylaşımları Nedeniyle Hakkında Başlatılan Soruşturma Kapsamında Tutuklama Talebiyle...
IHAAW223225-ASA/31-01-2017 - Twitter paylaşımları nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen CHP Parti Meclisi üyesi Sera Kadıgil serbest bırakıldı.
IHAAW223225-ASA/31-01-2017