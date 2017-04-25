Twitter'ın Fenomen ismi DJ Oğuzhan Koçaklı Soul of Music isimli yeni albümüyle gümdemden düşmüyor!



SOUL OF MUSİC ALBÜMÜNDE YER ALAN ŞARKILAR

Albümün içeriğinde yer alan şarkılar ise şu şekilde ;

Freedom

Electro

Brain

Dramatic

On Road

Save

Drum and Bass

HEM SOSYAL MEDYA FENOMENİ HEM BAŞARILI BİR DJ

Geçtiğimiz ay çıkardığı Soul of Music albümüyle tv ve gazetelerde adından sıkça söz ettiren Oğuzhan KOÇAKLI çalışmalarının uzun yıllar devam edeceğinin sinyallerini verdi. Twitter'in eğlenceli isimlerinden olan DJ konser ve sahne performanslarının yanında yeni albümünün imza günü ve turneriyle devam edeceğini söylüyor.

SENELERİN DENEYİMİNİ BU ALBÜMDE TOPLADI

10 senelik profesyonel DJ'lik kariyerinde 5 Albüm, 1 EP ve 4 Single çalışması yapan DJ Oğuzhan KOÇAKLI son albümünde yılların verdiği deneyimi dinleyicilerine sunduğunu belirtiyor. Çocukluk yıllarında başlayan müzik aşkını, lise yıllarında amatör ve devamındaysa profesyonel olarak devam ettiren DJ uzun yıllar buna devam edeceğini ve zirveyi yakalamayı hedeflediğini söylemekten çekinmiyor.

TWITTER'IN DA FENOMENİ!

Sosyal platformları özelliklede Twitter'i çok aktif kullanan DJ Oğuzhan KOÇAKLI'yı Twitter'da @oguzhankocakli kullanıcı adından takip edebilirsiniz. Sanatçının tüm albümlerine iTunes ve Spotify sayfasından ulaşabileceğiniz gibi birçok farklı platform üzerinden de albümlerini satın alabilirsiniz.