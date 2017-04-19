Twitter İki Faktörlü Doğrulama Özelliği Nasıl Ayarlanır? Hesabınız Artık Daha Güvenli

Twitter iki Faktörlü Doğrulama Özelliği ile Hesabınız artık Daha Güvenli.





Twitter Hesabınızı artık Daha Güvenli Hale Getirebilirsiniz? Twitter iki Faktörlü Doğrulama Özelliği ile Hesabınız artık Daha Güvenli. Twitter iki Faktörlü Doğrulama Nasıl Ayarlanır?



Twitter hesabınızı yabancıların eline geçmesini engellemek ve bilgisayar korsanlarının girmesini zorlaştırmak istiyorsanız; SMS tabanlı iki faktörlü kimlik doğrulama özelliğini (2FA) açmanız veya bir kerelik giriş kodunu üretmeniz gerekiyor. Bunun yanında, Google Authenticator ve Authy gibi kullanışlı üçüncü taraf doğrulama uygulamalarını da kullanabilirsiniz.



Android Police'in bir twitter yazılım geliştiricisine dayandırdırdığı haberde Twitter'ın üçüncü parti kimlik doğrulama özelliğini bir kaç ay önce eklediğini duyurmuş ancak özellik şirket tarafından resmen duyurulmamıştı.



Twitter iki Faktörlü Doğrulama Nasıl Ayarlanır?



Google Authenticator veya Authy gibi iki faktörlü bir kimlik doğrulama uygulaması yükleyin ve kişisel hesabınızı telefonunuzdaki hizmetle kurun.

Twitter'da oturum açın ve Ayarlar'a gidin.

'Güvenlik' başlığı altında, 'Giriş isteklerini doğrula' yazan kutuyu işaretleyin ve bu sayfada SMS yoluyla aldığınız doğrulama kodunu yazın.

Ardından, 'Bir kod oluşturucu uygulaması ayarla' etiketli düğmeyi tıklayın; Talimatlar, birlikte bir barkod açılır. Telefonunuzda 2FA uygulamasını başlatın ve barkodu taramak için kullanın.

Şimdi, 2FA uygulamasında Twitter olarak altı basamaklı bir kod görüyoruz. Bir dahaki sefere Twitter'da oturum açmaya çalıştığınızda, birkaç saniye içinde değişen bu kodu girmeniz istenir. Telefonunuz çevrimdışı olsa bile çalışır.



Twitter 2 Faktörlü Doğrulama Özelliği Nasıl Ayarlanır?





Hepsi bu. Artık bilgisayar korsanları sizin bilginiz dışında olmadan hesabınızı ele geçirdi mi? diye endişelenmenize gerek yok – tabii ki Twitter sistemlerini ihlal etmedikleri sürece…



TNW



http://www.teknotalk.com/twitter-iki-faktorlu-dogrulama-ozelligi-56543/