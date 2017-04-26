Twitter Gelirleri İlk Çeyrekte Geriledi

328 milyon kullanıcıya ulaştığı belirtilen Twitter'ın gelirleri, yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,8 gerileyerek halka arzından beri yılın ilk düşüşünü yaşadı.

Twitter Gelirleri İlk Çeyrekte Geriledi

328 milyon kullanıcıya ulaştığı belirtilen Twitter'ın gelirleri, yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,8 gerileyerek halka arzından beri yılın ilk düşüşünü yaşadı.

Kaynak: Dunya.com

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