Twitter Gelirleri İlk Çeyrekte Geriledi

328 milyon kullanıcıya ulaştığı belirtilen Twitter'ın gelirleri, yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,8 gerileyerek halka arzından beri yılın ilk düşüşünü yaşadı.
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