Twitter'de 7 Gün 24 Saat Canlı Yayın Dönemi Başlıyor

Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından birisi olma özelliğine sahip olan Twitter, diğer platformlarda olduğu gibi, aldığı radikal kararın ardından canlı yayın dönemini başlatma kararı aldı.



Facebook, YouTube ve Instagram gibi ortamların canlı yayınlara daha fazla önem vermeye başlaması ve bu konuda yeni ataklarda bulunması Twitter'in canlı yayın dönemini başlatmasındaki en büyük nedenlerden birisi oldu.



Twitter diğer platformlardan farklı olarak aldığı kararla birlikte "sosyal bir televizyona" dönüşüyor ve bu sayede 7 gün 24 saat boyunca devam eden canlı yayınları mümkün hale getirerek kesintisiz yayın dönemini başlatıyor.



Twitter COO ve CFO'su Anthony Noto'nun belirttiğine göre, yazılı olarak insanların birbiriyle iletişim kurma ve dünyayla ilgili bilgiler edinme konusunda Twitter'in öncelikli tercih edilen bir platform olduğunu belirtirken, artık canlı yayınlarda da daha fazla tercih edilen bir ağ haline gelmeyi hedefliyor.



Gün boyu kesintisiz bir şekilde devam edecek olan yayınlarda, yayınlar ve içerik üreticiler 15 ve 30 saniye arasındaki geçilemeyen reklamlar sayesinde önemli bir gelir kapısı elde edecek.