Twitter'dan @BEDASDestek'e 'Mavi Tık' geldi

Türkiye'de elektrik dağıtım hizmeti veren 21 dağıtım bölgesi arasında bir ilke imza atarak Kasım 2015'te Twitter'da destek hesabı @BEDASDestek'i açan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), dünyaca ünlü sosyal medya platformundan 'mavi tık' aldı. Twitter'da kamuoyunun ilgisini çekebilecek bir hesabın orijinal olduğunun kullanıcılar tarafından bilinmesini sağlayan 'mavi tık'ı alan @BEDASDestek'te 1 yıllık sürede görüntülenen toplam tweet sayısı ise 8 milyonu aşmış durumda.

İstanbul Avrupa Yakası'nda 4,8 milyon abonesi bulunan BEDAŞ'ın müşteri şikayetlerine yanıt vermenin yanı sıra ek bir iletişim adresi olarak hizmet veren @BEDASDestek hesabında planlı kesintiler 48 saat öncesinde duyuruluyor. Söz konusu hesap ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine ait sosyal medya hesapları ile koordineli çalışmalar da yürütüyor.

AYLIK CEVAPLANAN TWEET SAYISI 6 BİNİ AŞTI

Abonelerinin sorun, şikâyet ve taleplerine daha hızlı yanıt vermek üzere oluşturulan hesap üzerinden 2015 yılının aralık ayında 1.788 tweet yanıtlanırken, Aralık 2016'da bu rakam 6 bin 749'a ulaştı. @BEDASDestek üzerinden 2016 yılının tamamında cevaplanan tweet sayısı ise 40 bin 945 olarak gerçekleşti.

@BEDASDestek hesabı tarafından atılan tweet'lerin görüntülenme oranı ise geçen yıla göre yaklaşık 8 kat artış gösterdi. Buna göre Aralık 2015'te 229 bin 700 kişi tweet'leri görüntülerken, bu rakam Aralık 2016'da 1 milyon 980 bine çıktı. Bir yıllık sürede görüntülenen toplam tweet sayısı ise 8 milyon 95 bin oldu.

'BİZE YOL GÖSTERİCİ OLUYOR'

Twitter destek hesabını önemli bir iletişim platformu olarak geçen yıl devreye aldıklarını ifade eden BEDAŞ Genel Müdürü Mehmet İslamoğlu, "İstanbul Avrupa Yakası, Türkiye'nin en eski şebekesine sahip. Dar alanlarda yaklaşık 4,8 milyon aboneye hizmet veriyoruz. 2016 yılında yaklaşık 200 bin yeni binaya bağlantı yaptık. Bu çok büyük bir rakam. @BEDASDestek'i bize yol göstersin diye devreye aldık, nitekim öyle oldu. Twitter'da yer almamız, vatandaşa doğrudan dokunan elektrik sektör çevreleri tarafından önemli bir risk olarak görülüyordu. Ancak biz verdiğimiz hizmetin kalitesine ve sorunlara hemen cevap verebilme kabiliyetimize güvendik. Twitter destek hesabımızı Alo 186 çağrı merkezimiz, elektronik posta ve benzeri kanallarımızın yanına bir alternatif olarak hizmete soktuk. Sadece bir yıllık sürede @BEDASDestek hesabımız tüm müşteri ilişkileri ve şikâyet cevaplama kanallarımızın içerisinde ilk sıraya yükselirken, ne kadar doğru bir yolda ilerlediğimiz de görüldü" ifadelerini kullandı.