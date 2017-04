Twitter'da Retweet Rekoru Kırarak Bir Sene Boyunca Bedava Tavuk Almak İsteyen Adam

Amerika'da 2014 yılındaki Oscar Ödülleri sırasında çekilip Ellen DeGeneres tarafından Twitter'da paylaşıldıktan sonra en çok retweet rekorunu elinde bulunduran tweet, tahtından inmek üzere olabilir. Bir Twitter kullanıcısı Wendy's isimli tavuk zincirinden bedava nugget isteyince olaylar gelişti.









Yo @Wendys how many retweets for a year of free chicken nuggets?



— Carter Wilkerson (@carterjwm) April 6, 2017



Amerikalı Carter Wilkerson, tavuk restoran zinciri Wendy's firmasının Twitter hesabına bedava 1 yıllık tavuk nugget almak için kaç retweete ihtiyacı olduğunu sordu. Wendy's de bu soruyu yanıtsız bırakmadı ve tam 18 milyon retweet istedi. İmkansız olarak görülen 18 milyon rakamını yakalaması gereken Wilkerson'un, Ellen'in selfiesinin aldığı retweet sayısı olan 3.3 milyonun tam olarak 5.45 katına ihtiyaç duyuyordu.









@Wendys Consider it done



— Carter Wilkerson (@carterjwm) April 6, 2017



İlk 20 saatte yarım milyondan fazla retweet almayı başaran tweet, hala hedefinden çok uzakta olsa da Twitter kullanıcılarından destek toplayarak yoluna devam eden kullanıcı, büyük bir azimle retweet topluyor.









HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3



— Carter Wilkerson (@carterjwm) April 6, 2017



Carter'ın kazanması halinde ise yaşadığı Nevada eyaletindeki Reno kasabasında bulunan Wendy's restoranından günde 4 nugget almayı başaracak.