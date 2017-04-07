Twitter'da Retweet Rekoru Kırarak Bir Sene Boyunca Bedava Tavuk Almak İsteyen Adam

Amerika'da 2014 yılındaki Oscar Ödülleri sırasında çekilip Ellen DeGeneres tarafından Twitter'da paylaşıldıktan sonra en çok retweet rekorunu elinde bulunduran tweet, tahtından inmek üzere olabilir.

Twitter'da Retweet Rekoru Kırarak Bir Sene Boyunca Bedava Tavuk Almak İsteyen Adam

Amerika'da 2014 yılındaki Oscar Ödülleri sırasında çekilip Ellen DeGeneres tarafından Twitter'da paylaşıldıktan sonra en çok retweet rekorunu elinde bulunduran tweet, tahtından inmek üzere olabilir. Bir Twitter kullanıcısı Wendy's isimli tavuk zincirinden bedava nugget isteyince olaylar gelişti.

Kaynak: Ontrava.com

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