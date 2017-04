Twitter ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na Dava Açtı

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Donald Trump aleyhine Tweet atan sahte isimli bir kullanıcının kimliğini bildirmesi için Twitter'a yazılı talimat gönderdi. Ancak bakanlığın bu talebine sosyal medya firmasından oldukça farklı bir yanıt geldi.



Twitter, bu isteğin söz konusu kullanıcının ABD Anayasası ile garanti altına alınmış ifade özgürlüğü hakkının ihlali olduğu gerekçesiyle bakanlığa dava açtı.



Trump'ın göçmenlik politikası aleyhine kurulan @ALT_USCIS hesabı için Twitter'a ABD İç Güvenlik Bakanlığı Gümrük ve Hudut Koruma Dairesi Başkanlığından gönderilen resmi yazıyla hesabı kullanan kişinin kimlik bilgilerinin devlete bildirilmesi talep edildi. Twitter, kullanıcıların kimliğinin, yasaları çiğnemedikleri sürece gizli tutulmasının şirket politikası olduğunu ve Amerikan devletinin söz konusu hesapla herhangi bir suç işlendiğine dair bir kanıt sunamadığını kaydetti.



Öte yandan Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği(ACLU), Twitter'ın bakanlık aleyhine açtığı davaya, söz konusu Twitter hesabını kullanan kişiyi savunmak için müdahil olarak destek vereceklerini duyurdu.



Bakanlığın kimlik bilgilerini istediği hesap ise Twitter'dan, Twitter'a teşekkür etti.









We want to thank @twitter and @aclu for standing up for the right of free anonymous speech. Thank you resistance for standing up for us. https: //t.co/6PdwZIJ2xP



— ALT?? Immigration (@ALT_uscis) April 7, 2017



ABD İç Güvenlik Bakanlığı ise bu gelişmeyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.