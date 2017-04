Twitter 7/24 Canlı Yayın Hizmetini Yakında Başlatıyor

Twitter 7 Gün 24 Saat Canlı Yayın Akışını Yakında Başlatıyor.





Twitter yatırımcıları için açıklayacağı ilk çeyrek faliyet rakamları öncesinde BuzzFeed News'e verdiği demeçte; insanların konuştuğu şeyleri tüm gün boyunca 7/24; 7 gün 24 saat canlı yayın akışı ile kesintisiz olarak yayınlama imkanı vermeyi planladığını açıkladı.



Bu imkanın henüz ne zaman sunulacağı ile ilgili net bir zaman çizelgesi olmasa da; Twitter COO ve CFO'su Anthony Noto'nun verdiği mesaja göre;



"Twitter'da kesinlikle 24/7 (video) içeriğe sahip olacağız. Hedefimiz Twitter'ın güvenilir bir yer olması ve neler olup bittiğini görmek istediğinizde Twitter'a girmeyi düşünmeniz" diyor.



Geçen yıl Eylül ayında NFL oyunlarını canlı yayınlamaya başlayan ve 3.5 Milyon izleyici kitlesine ulaşan şirket için; bu aslında şaşırtıcı bir gelişme değil. NFL'in 2017-18 sezonunun canlı yayınlama hakkını Amazon'a kaptırdı.



Kesintisiz video akışının arkasındaki en cazip fikir; 15 ve 30 saniyelik video reklamları satmak için çok daha büyük bir fırsat sunuyor olması. Şirketin bu çıkışı şirketin sahip olduğu platform üzerinden daha fazla para kazanmasına yardımcı olacak. Aynı zamanda içerik akışında geniş bir kitleyi destekleyebileceğini de kanıtlayacak.



Twitter'ın 7/24 planlarının şu an yalnızca ABD tabanlı içeriğe odaklandığı görülüyor. Programın İngiltere, Kanada, Avustralya, Brezilya ve Almanya da dahil olmak üzere; geniş kitleleri kapsayan diğer ülkelerdeki kullanıcıları da kapsayacak şekilde genişletip genişletmediğini görmek ilginç olacak.



