Twenteli Enes Ünal'dan İki Gol

Hollanda Birinci Futbol Ligi'ndeki (Eredivisie) 31. hafta karşılaşmasında Twente'nin NEC Nijmegen takımını 3-0 yendiği maçta milli futbolcu Enes Ünal iki gol attı.



Twente, seyircisi önünde oynadığı maçın ilk yarısını, Enes Ünal'ın 12. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı. Frederik Jensen, Enes'in gollük pasını iyi değerlendirdi ve 57. dakikada skoru 2-0 yaptı. Maçın uzatmalarında Enes, bir gol daha atarak skoru belirledi.



Enes, bu sezon Twente formasıyla Eredivisie'de bu sezon 17. kez fileleri havalandırdı.



Bu sonuçla Twente 45 puanla 7. sırada yer alırken, NEC Nijmegen ise 28 puan ile 17. sırada kaldı.