Twente Forması Giyen Enes Ünal, Nijmegen Ağlarına İki Gol Bıraktı

Hollanda Ligi Eredivisie'nin 31. hafta maçında Twente sahasında NEC Nijmegen'i ağırladı.

ENES TAKIMINI 2 GOLLE SIRTLADI

12. dakikada Klich'in asistinde sahneye çıkan milli futbolcumuz Enes Ünal attığı golle Twente'yi devreye 1-0 önde götürdü. Maçın 58. dakikasında bu kez Jensen'in golünün asistini veren Enes, 2-0'lık galibiyetle büyük rol oynadı. Enes Ünal son 8 maçta 7. golünü atarken, ligde ise toplamda 17. kez ağları havalandırdı.

Bu sonuçla Twente puanını 45 yaparken, NEC Nijmegen ise 28 puanda kaldı.

Enes'in attığı birbirinden güzel iki gol;

Enes Unal's 2nd goal of the night and his 17th of the season. Such a talent. (Via @DutchGoalsAMore ) #MCFC pic.twitter.com/kXuBy0iMoj