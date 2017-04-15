Twente Forması Giyen Enes Ünal, Nijmegen Ağlarına İki Gol Bıraktı
Hollanda Ligi'nde Twente forması giyen milli futbolcumuz Enes Ünal, NEC Nijmegen karşısında bulduğu iki golle takımına galibiyeti getirdi ve gol sayısını 17'ye çıkardı.
Hollanda Ligi Eredivisie'nin 31. hafta maçında Twente sahasında NEC Nijmegen'i ağırladı.
ENES TAKIMINI 2 GOLLE SIRTLADI
12. dakikada Klich'in asistinde sahneye çıkan milli futbolcumuz Enes Ünal attığı golle Twente'yi devreye 1-0 önde götürdü. Maçın 58. dakikasında bu kez Jensen'in golünün asistini veren Enes, 2-0'lık galibiyetle büyük rol oynadı. Enes Ünal son 8 maçta 7. golünü atarken, ligde ise toplamda 17. kez ağları havalandırdı.
Bu sonuçla Twente puanını 45 yaparken, NEC Nijmegen ise 28 puanda kaldı.
Enes'in attığı birbirinden güzel iki gol;
🎥 Enes Ünal, NEC Nijmegen'e attığı golü timsah yürüyüşü yaparak kutladı.pic.twitter.com/BjI8NUZ3kJ— Futbol Merkez (@Futbolmerkez) 15 Nisan 2017
Enes Unal's 2nd goal of the night and his 17th of the season. Such a talent. (Via @DutchGoalsAMore ) #MCFC pic.twitter.com/kXuBy0iMoj— Dutch Football (@Foot_Oranje) 15 Nisan 2017