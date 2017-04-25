Tvf Başkanı Üstündağ'dan, Vakıfbank ve Eczacıbaşı Vitra'ya Tebrik

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, kadınlarda Avrupa'nın bir numaralı kupası CEV Şampiyonlar Ligi'nde kürsüde yer alarak, Türkiye'yi başarıyla temsil eden şampiyon VakıfBank ile bronz madalya sahibi Eczacıbaşı VitrA'yı tebrik etti.



Üstündağ, yaptığı yazılı açıklamada, elde edilen başarının çok büyük ve kıymetli olduğunu belirterek, "Dünyanın tanıdığı, ülkemizin önemli kadın kulüplerinden VakıfBank ve Eczacıbaşı VitrA'nın tarihleri şampiyonluklarla dolu. Her iki kulübümüz de çok uzun yıllardır voleybolun gelişmesi ve güçlenmesi için yatırım yapıyor. Bu çabalarının uluslararası arenada da taçlanmasından büyük mutluluk duyduk. Şampiyon VakıfBank ve bronz madalya sahibi Eczacıbaşı VitrA'nın tüm sporcularını, teknik ve idari kadrosunu, kulüp yöneticilerini, bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Türk voleybolu adına gurur duyduk. Türkiye Voleybol Federasyonu olarak, bu mutluluğu yaşattıkları için çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.