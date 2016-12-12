TV8 Yayın Akışı (12 Aralık Pazartesi)

TV8, 22 Şubat 1999 tarihinde MNG Medya Grubu bünyesinde yayına başlayan, 2013 yılından bu yana Acun Medya bünyesinde yayın yapan bir televizyon kanalıdır. Merkez stüdyoları Sarıyer'de bulunmaktadır. Mart 2016'da NBA yayın haklarını almıştır. Haber kanalı olarak yayın hayatına başlayan TV8, 2003 yılında format ve logo değiştirerek eğlence kanalları arasına katıldı. TV8, 9 Eylül 2013'ten itibaren 16:9 geniş ekran formatına geçmiştir.TV 8'de O Ses Türkiye, Göz6, 3 Adam, Oynat Bakalım, Güle Güle Oturun, Arda'nın Mutfağı, Para Bende, Magazin 8 Extra, 1 Alp 3 Çocuk, 8x8 programları bulunuyor. İşte 12 Aralık Pazartesi TV8 yayın akışı...
06.15 Oynat Bakalım
06.45 Maşa ile Koca Ayı
07.00 Günaydın Doktor
09.15 1 Alp 3 Çocuk
12.45 Güle Güle Oturun
15.00 İşte Benim Stilim
15.30 Devrim Arabaları
18.45 Oynat Bakalım
20.00 O Ses Türkiye
23.30 Göz6
00.45 İşte Benim Stilim
03.45 Yılmaz Morgül'le Mutlu Günler Türkiye
05.45 Güle Güle Oturun