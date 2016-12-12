TV8 Yayın Akışı (12 Aralık Pazartesi)

TV8, 22 Şubat 1999 tarihinde MNG Medya Grubu bünyesinde yayına başlayan, 2013 yılından bu yana Acun Medya bünyesinde yayın yapan bir televizyon kanalıdır. Merkez stüdyoları Sarıyer'de bulunmaktadır. Mart 2016'da NBA yayın haklarını almıştır. Haber kanalı olarak yayın hayatına başlayan TV8, 2003 yılında format ve logo değiştirerek eğlence kanalları arasına katıldı. TV8, 9 Eylül 2013'ten itibaren 16:9 geniş ekran formatına geçmiştir.TV 8'de O Ses Türkiye, Göz6, 3 Adam, Oynat Bakalım, Güle Güle Oturun, Arda'nın Mutfağı, Para Bende, Magazin 8 Extra, 1 Alp 3 Çocuk, 8x8 programları bulunuyor. İşte 12 Aralık Pazartesi TV8 yayın akışı...

06.15 Oynat Bakalım

06.45 Maşa ile Koca Ayı

07.00 Günaydın Doktor

09.15 1 Alp 3 Çocuk

12.45 Güle Güle Oturun

15.00 İşte Benim Stilim

15.30 Devrim Arabaları

18.45 Oynat Bakalım

20.00 O Ses Türkiye

23.30 Göz6

00.45 İşte Benim Stilim

03.45 Yılmaz Morgül'le Mutlu Günler Türkiye

05.45 Güle Güle Oturun