Tv1 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Havur'un Annesi Son Yolcululuğuna Uğurlandı
TV1 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Havur’un annesi Şerife Havur son yolculuğuna uğurlandı.
TV1 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Havur'un annesi Şerife Havur son yolculuğuna uğurlandı.
76 yaşındaki Şerife Havur'un cenazesine, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, diğer ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, MHP İl Başkanı Baki Ersoy, CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, çok sayıda STK temsilcisi ile Şerife Havur'un yakınları katıldı.
İl Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Şerife Havur, son yolculuğuna uğurlandı. Şerfie Havur'un cenazesi Asri Mezarlıkta toprağa verildi. - KAYSERİ