TV Yayını İçin Ağaçları Kesen Kardeşlere 12 Bin Lira Ceza Kesildi

Kocaeli'nin Körfez İlçesi'nde, bahçelerindeki ağaçları uydu anteninin önünü kapatıp, televizyon yayınının etkilediği için kesen Süleyman ve Ayşe Karakaş kardeşlere 12 bin lira ceza kesildi.

ANTENİN ÖNÜNÜ KAPATAN AĞAÇLARI KESTİLER

Körfez Çamlıtepe Mahallesi Nalan Sokak'ta oturan 56 yaşındaki Ayşe Karakaş ile kardeşi 52 yaşındaki Süleyman Karakaş, birlikte oturdukları evlerinde televizyonun net görüntü vermemesi üzerine servis çağırdı. Eve gelen servis elemanı çanak antenin önünde bulunan ağaçlar nedeniyle yayın kalitesinin düştüğünü ve net görüntü izleyemeyeceklerini söyledi. Bunun üzerine Ayşe ve Süleyman Karakaş kardeşler çanak antenin önünü kapatan arka bahçelerinde bulunan erik ve çam ağacının bir kısmını kesti.

AKRABALARI ŞİKAYETÇİ OLDU

Bu durumdan rahatsız olan ve üst katta oturan akrabaları Mehmet Atmaca kardeşler hakkında şikayetçi oldu. Körfez 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi, mala zarar verme suçundan kardeşlere 6'şar bin lira para cezası verdi. Yargıtay da cezayı onayladı.

MAHKEME 6'ŞAR BİN PARA CEZASI KESTİ

Televizyon yayınını etkilediği için ağaçları kestiklerini söyleyen Ayşe Karakaş, "Televizyonumuzdaki yayın çok kötüydü. Biz de eve servis çağırdık. Servis ekibi çanak antenin ağaçlar nedeniyle çekmediğini söyledi. Kardeşimle birlikte ağaçları kestik. Daha sonra aynı binada oturan akrabamız bizim hakkımızda şikayette bulunmuş. Mahkeme 6 bin lira bana, 6 bin lira da kardeşime ceza kesti. Babam vefat ettiği için yetim aylığı alıyorum. Ben ve kardeşim işsiziz. Ceza 24 takside bölündü. Güçlüklü taksitleri ödüyoruz." dedi.