Tuzluca'da Türk Polis Teşkilatının 172. Kuruluş Yıl Dönümü Törenlerle Kutlandı

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası törenlerle kutlandı.



Tören kapsamında ilk olarak Emniyet Müdürü Eşref Emekoğlu, Atatürk Anıtına çelenk sunumu yaptı ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Daha sonra günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yapan İlçe Emniyet Müdürü Eşref Emekoğlu, "Demokratik hukuk devletinin Atatürk ilkelerini, inkılaplarının ve cumhuriyetin teminatı olan Türk polis teşkilatının 172 yıl dönümünü sizlerle kutlamaktan büyük gurur ve memnuniyet duyuyorum." dedi.



Tören ilçe emniyet müdürlüğünde tebriklerin kabul edilmesiyle sona erdi. - IĞDIR