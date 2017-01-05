Tuzluca'da İşyeri Yangın

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde akşam saatlerinde çıkan yangından dolayı bir işyeri kül oldu.



Tuzluca ilçesinde hırdavat malzemeleri satarak geçimini sağlayan Bekir Yiğit'e (60) ait iş yeri, piknik tüpünün birden parlaması ile içeride bulunan plastik ürünlerin tutuşması sonucu yangın çıktı. İtfaiyenin yoğun müdahalesine rağmen iş yeri kullanılamaz hale gelirken, iş yerinde bulunan piknik tüplerinin itfaiye ekibi tarafından fark edilip dışarı çıkarılması üzerine büyük faciadan dönüldü. Geçimini hırdavat malzemesi satarak sağlayan Yiğit, büyük mağduriyet yaşadığını yetkililerden yardım istedi. - IĞDIR