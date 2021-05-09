Tuzlaspor Giresunspor maçı saat kaçta? Tuzlaspor Giresunspor maçı hangi kanalda?
TFF 1. Lig'de son hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek Tuzlaspor Giresunspor maçı saat kaçta? Tuzlaspor Giresunspor maçı hangi kanalda?
TFF 1. Lig'de son hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek Tuzlaspor Giresunspor maçı saat kaçta? Tuzlaspor Giresunspor maçı hangi kanalda?
TUZLASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Tuzlaspor Giresunspor maçı, 9 Mayıs Pazar günü saat 20.30'da oynanacak.
TUZLASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Tuzlaspor, şampiyonluk adayı Giresunspor'u konuk edecek. Bein Sports HD 3 ve TRT Avaz kanalından canlı yayınlanacak.