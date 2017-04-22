Tuzlaspor'dan Suriyeli Çocuklara Ziyaret

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor teknik heyeti ve futbolcuları, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD) ziyaret ederek, Suriyeli çocuklarla bir araya geldi.



HAYAD Başkanı Rahmi Vardı, ziyaret için teşekkür ederek, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Tuzla Belediyesi'nin bugüne kadar kendilerine çok yardımcı olduğunu ve Suriyelilere destekte bulunduğunu ifade eden Vardı, ekiple birlikte ziyarete katılan Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Turgut Özcan'a da teşekkür etti.



Tuzlaspor Başkanı Murat Erdoğan ise, maddi ve manevi her türlü yardıma hazır olduklarını kaydetti.



Yapılan ziyaretin ardından Tuzlaspor teknik heyetinde yer alan eski milli futbolcu Ümit Davala ve Cihan Haspolatlı, Suriyelilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.