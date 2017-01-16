Tuzlaspor Başkan Yardımcısı Ümit Davala, Fenerbahçe'den Transfer Yaptı

Tuzlaspor, Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki genç filebekçisi Murat Hocaoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladı.

İMZADA TANIDIK İSİMLER

Tuzla Belediye Stadı'nda Tuzlaspor Kulüp Başkanı Murat Erdoğan, başkan yardımcıları Cihan Haspolatlı ve Ümit Davala ile teknik direktör Aydın Kaldırım'ın katıldığı imza törerinde, kaleci Murat Hocaoğlu kendisini sezon sonuna kadar Tuzlaspor'lu yapan sözleşmeye imza attı.

ALTYAPIDAN YETİŞTİ

Fenerbahçe alt yapısından yetişen Hocaoğlu kariyerinde sarı lacivertli kulüp dışında Çanakkale Dardanelspor ile Altınordu takımlarından kiralık olarak forma giymişti.