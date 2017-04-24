Tuzlalı Çocuklar, Bayramlarını Coşkuyla Kutladı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Tuzla’da da coşkuyla kutlandı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Tuzla'da da coşkuyla kutlandı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 23 Nisan'da makamını Peyami Safa İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Ahmet Arda Yılmaz'a bıraktı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, minikler tüm Türkiye'de olduğu gibi Tuzla'da da temsili olarak büyüklerinin koltuklarına oturarak kısa süreliğine de olsa yönetimde söz sahibi oldu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda makamını Peyami Safa İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Ahmet Arda Yılmaz'a devretti. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, minik misafirlerini el öperek karşıladı. Yılmaz, Başkan Yazıcı'nın koltuğuna oturarak belediyeyi yönetti. Programa Ahmet Arda Yılmaz, sınıf arkadaşları ve öğretmenleri katıldı. Arkadaşlarının sorularını yanıtlayan Yılmaz, Tuzla Belediyesi Bilgi Evleri'ndeki etkinliklerden çok memnun olduklarını belirtti. Yılmaz, kendisiyle birlikte ziyarete katılan ve birim müdürlerini temsil eden arkadaşlarına, Peyami Sefa İlkokulu bahçesinde zemin ve çevre düzenlemesi yapılması talimatı verdi.
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, misafirlerini çeşitli hediyelerle uğurladı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkusu
Tuzla'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97. yılı kutlama töreni TOKİ Yahya Kemal Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Tuzla'da bayram nedeniyle düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif yarışmalarda dereceye giren çocuklar törende Tuzla Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral İbrahim Özdem Koçer, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve protokol tarafından ödüllendirildi. Çocuklar, renkli gösterileri ile bayram coşkusunu yaşadı. - İSTANBUL