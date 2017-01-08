Tuzla Tarihi Kaplıcalarına Yapılan ve Yapılacak Olan Yatırımlar Nelerdir?

İstanbul Medikal Termal Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Köse, Tuzla kaplıcalarına yapılan ve yapılacak olan yatırımları Wise TV'ye anlattı.



1300'lü yıllardan beri bilinen bir şifa kaynağı var olduğunu belirten Köse, "Ben bu şifalı su kaynağını 1990 yılında aldığımda mineral suyun ne olduğunu üniversiteden öğrendim. Ekonomiye ne şekilde katıldıklarını da öğrendikten sonra üzerimde çok büyük bir vebal oluştu. Bu suyun akıp denize gitmemesi lazım, ekonomiye katılması lazım, insan sağlığına ulaşması lazım dedim. ve insan sağlığına ulaşmasıyla ilgili Tuzla içmeler'i bütünleştirme ve yeniden değerlendirme diye bir master proje yaptım. Bu master projenin içinde bir business termal otel vardı, yani iş adamlarının İstanbul'a geldiklerinde kalabilecekleri bir otel. Hem işlerini görecekler hem de bir kaplıcada kalmış olacaklardı. Bunu yaptık. İkincisi bir medikal termaldi. Yani insanlar mineral sulardan en üst düzeyde faydalanabileceklerdi. Bunu da yaptık. Şuan konseptini oluşturuyoruz, geliştiriyoruz. En üst düzeyde mineral sudan faydalanabilmeleri için tedavi havuzlarıyla birlikte bir işletme kurduk. Bundan sonra 3 projemiz daha var. Bir tanesi Spa Wellnes Hotel dediğimiz, hamam projesi tahsisli 156 odalı bir otel. Bir diğeri kaplıcamı yaptım ama gidip evimde yatacağım, konaklama ücreti ödemek istemiyorum diyecek insanlar için günü birlik 2000 insanı ağırlayabilecek kaplıca tesisi oluşturmak. Bir başka projemiz de yaşam koçluğu müessesesini tam kurumsal hale getirip, kurumsal bir işletme olarak da sürdürmek" diyerek yapmayı planladıkları projelerden bahsetti.