Tuzla Sulak Alanı'nın 'Kuş Cenneti' Olması İçin Proje

MUĞLA'nın Milas İlçesinin kırsal Boğaziçi Mahallesi'ndeki Tuzla Sulak Alanı'nın avlanmaya yasaklanması için bir dizi eylem başlatan Bodrum ve Milaslı sanatçıların girişimi ses getirdi. Boğzaçi Mahallesi'nde düzenlenen toplantıda, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından sulak alanın kuş cenneti ilan edilmesi için proje hazılanıp, çalışmalara başlandığı belirtildi.



Milas'ın Boğaziçi Mahallesi'ndeki Tuzla Sulak Alanı'nda bir süre önce flamingoların ve pelikanların vurulması üzerine eylem başlatan Bargilya Sanatçılar Platformu üyelerinin isteği üzerine geniş kapsamlı bir toplantı düzenlendi. Boğaziçi Mahalle Muhtarlığı'ndaki toplantıya Bargilya Sanatçılar Platformu Sözcüsü, Heykeltıraş Kemal Arıkan, Boğaziçi Mahallesi Muhtarı İbrahim Köksal, Milas Kent Konseyi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Günlük, mahalle meclisi üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Toplantıda, Tuzla Sulak Alanı'nın 'Kuş Cenneti' ilan edilmesi için Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından proje hazırlanıp, çalışmalara başlandığı belirtildi. Boğaziçi Mahallesi Muhtarı İbrahim Köksal, sulak alana Büyükşehir Belediyesi tarafından kuş gözlem kuleleri, yürüme yolları, doğa eğitim merkezi, idare ve ziyaretçi merkezi, otopark, seyir terasları, yöresel ürün satış yerleri, deniz börülcesi üretimi deneme alanı ve tuz üretimi demonstrasyonu gibi uygulama alanlarının yapılmasının planlandığını söyledi.



Muhtar Köksal, kuş gözlemi ve sulak alan ekolojisi konularında eğitimlerin verilebileceği bir doğa eğitim merkezinin de çalışmalar içinde yer alacağını vurguladı. Sulak alanda, dolgu yol nedeniyle su sirkülasyonu yeterince sağlanamadığına dikkati çeken Muhtar Köksal, "Bu nedenle kirlenme ve dolayısıyla biyolojik çeşitlilikte azalma tehdidiyle karşı karşıya kalınmaktadır. Ulusal ölçekte nadir alanlardan olan metruk Tuzla Sulak Alanı'nın sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje ile hem yörede yaşayan canlı türleri korunmuş olacak hem de ekoturizm yoluyla yerli ve yabancı turistlere tanıtımı yapılabilecek. Sulak alanda yapılacak faaliyetlerin ve yatırımların giderlerinin Büyükşehir Belediyesi bütçesinden karşılanacağı belirtildi" dedi.



'DESTEĞE HAZIRIZ'



Projenin bölgeye katkısının büyük olacağını belirten Milas Kent Konseyi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Günlük de "Boğaziçi Mahallesi ve sulak alanının doğal yapısının korunmasını çok önemsiyoruz. Bu nedenle Büyükşehir Belediyesi'nin projesinin bir an önce hayata geçirilmesi için biz de Milas Kent Konseyi, Boğaziçi Mahalle Meclisi ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla beraber elimizden ne geliyorsa yapacağız. Büyükşehir Belediyesi'ne de her zaman desteğe hazırız" dedi.



Boğaziçi Mahallesi'ne 20 yıl önce yerleşen heykel sanatçısı Kemal Arıkan, burada bulunan güzelliklerin daha fazla bozulmadan korunması gerektiğine dikkat çekip, "Boğaziçi bana göre dünyanın en güzel mahallesi. Burası kuşlarıyla, tarihiyle, güzellikleriyle bulunmaz bir yer. Güzellikler bazı olaylarla bozuluyor. Burada nadir bulunan kuş türleri avlanıyor. Bunları korumak için de elimizden gelen ne varsa yapmak istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlanan bu projenin de bu konuda büyük katkısı olacağını düşünüyoruz" dedi.



'ARTACAK TURİZMLE BÖLGE HALKININ KALKINMASI SAĞLANACAK'



Proje ile ilgili açıklama yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de "Boğaziçi Mahallemiz doğasıyla, kültürüyle ilimizde önemli köşelerden birisi. Yapmayı planladığımız bu proje ile doğayı ve kültürü korumayı, bu sayede artacak turizm ile de bölge halkımızın kalkınmasına katkıda bulunmayı planlıyoruz" dedi.



