Tuzla İçmeler'in Tarihi

İstanbul Medikal Termal Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Köse, Tuzla İçmeler'in tarihini Wise TV'ye anlattı.



Köse İçmeler'in tarihini anlatırken, "Tuzla İçmeler 1927 kuruluşlu bir şirkettir. Ama çok daha geriye gidecek olursak Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde bahsedilmiş tarihi bir şifa kaynağıdır. Evliya Çelebi meşhur yerlere gelirmiş, 1611 yılında buraya geldiğine göre o tarihte bir yerin meşhur olabilmesi için en az bir 300 yıl daha geriye gidersek 1300'lü yıllarda dahi bilinen bir şifa kaynağı. Burası savaş seferleri esnasında bir konaklama alanı olarak belirlenmiş ve o tarihlerde de buranın bir şifa kaynağı olduğunun farkına varılmış. Buraya bırakılan gidip dönemeyecek atların döndüklerinde çok semiz bir at olduğunu, beslendiklerini, geliştiklerini tüylerinin parladığını gördüklerinde burasının şifa kaynağı olduğunu ve buradan istifade etmeleri gerektiği bilinciyle savaş sonrası hasta olan askerleri burada tedavi etmiş ve içme kürü yaptırmışlar, faydasını görmüşler. O tarihten itibaren de çok popüler bir şekilde hayata sunulmuş bir mekan" diyerek İçmeler'in köklü geçmişini anlattı.