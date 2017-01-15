Tuzla İçmeler'in Suyu Neden Şifalı?

İstanbul Medikal Termal Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Köse, Tuzla İçmeler'in suyunun neden şifalı olduğunu Wise TV'ye anlattı.



Köse, "Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Yağmur sularının nebati toprak dediğimiz toprağın içinden geçerek mineral tuzları alarak bir yer altı suyu oluşturmasıdır. Bu madeni suları içerek vücudumuzdaki eksik olan mineralleri tamamladığımız takdirde, yiyecek ve içeceklerden alamadığımız mineralleri alarak hem detoks hem de mineral bakımından doyuma ulaşıyor vücut" dedi.