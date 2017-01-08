Tuzla İçmeler'deki Şifalı Suyun Şeker Hastaları İçin Faydası Nedir?

İstanbul Medikal Termal Diyetisyeni Volkan Yaman, Tuzla İçmeler'deki şifalı suyun şeker hastaları için faydalarının neler olduğunu Wise TV'ye anlattı.



Yaman termal suyun özelliklerine de değinerek, "Şeker hastaları özellikle mineralli sulardan faydalanmalılar. İçme suyumuzun güzelliği şeker hastalarının buraya gelip tedavi görmelerinde çok büyük avantaj sağlayacaktır. Suyumuzun içinde bulunan mineraller şeker hastalarının vücudunda biriken toksik maddelerin vücuttan dışarı atılmasında önemli bir etkendir. Şeker regülasyonunun sağlanmasında suyumuzun çok büyük faydası vardır. Pankreastan salgılanan insülin hormonunun dengelenmesinde magnezyum ve nikel gibi elementlerin çok büyük rolü vardır. Şeker hastalarının içmeler suyundan faydalanmalarını bekliyoruz" diyerek termal suyun şeker hastaları için önemini anlattı.