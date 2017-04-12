Tuzla'da Eğlencenin Yeni Adresi: Tuzla Belediyesi Buz Pateni Pisti ve Bowling Salonu
Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı’nda bulunan Bowling Salonu ve Buz Pateni Pisti, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın söz verdiği gibi 30 Hemşehri Derneği’nin katılımıyla düzenlenen turnuva ile kapılarını hizmete açtı.
Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı'nda bulunan Bowling Salonu ve Buz Pateni Pisti, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın söz verdiği gibi 30 Hemşehri Derneği'nin katılımıyla düzenlenen turnuva ile kapılarını hizmete açtı.
Tuzla Belediyesi, Türkiye'nin en fonksiyonel parkı olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı'nda 2 projeyi daha hizmete kazandırdı. Tuzla Belediyesi Buz Pateni Pisti ve Tuzla Belediyesi Bowling Salonu hizmete açıldı. Açılışa özel düzenlenen turnuvada Tuzla'da bulunan 30 Hemşehri Derneği'nin katılımıyla düzenlenen Bowling turnuvasında dernekler dostça yarıştı. Tuzla Ordu Fatsa Hatipliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği birinci, TODER 52 (Tuzla 52 Ordu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği) ikinci ve Bingöl ili Adaklı İlçesi Sevkar Köyü Dayanışma Derneği ise üçüncü oldu. Dereceye giren takımlara kupalarını Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı verdi.
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla Belediyesi Birimler Arası Bowling Turnuvası'nda dereceye giren takımlara da kupalarını verdi. Tuzla Belediyesi Birimler Arası Bowling Turnuvası'nda İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 1'inci, Özel Kalem Müdürlüğü 2'nci, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ise 3'üncü oldu.
Tuzla Belediyesi Bowling Salonu ve Buz Pateni Pisti
Tuzla Belediyesi Bowling Salonu, Şelale Eğitim Parkı'nda bin 128 metrekare alanda 8 bantlı oyun alanı ve kafesiyle misafirlerini ağırlamaya başladı.
Tuzla Belediyesi Buz Pateni Pisti de yine aynı alanda bin 128 metrekare alanda 336 metrekare doğal, 250 metrekare suni pist ile hizmete açıldı. Tesisler pazartesi hariç her gün 12.00 - 22.00 saatleri arasında hizmet veriyor.
Tuzla Belediyesi buz pateni pistinde 35 dakika eğlence, yine aynı sürede etim 15 TL karşılığında alınıyor. Tuzla Belediyesi Bowling Salonu'nda 1 oyun (20 atış) 6 TL olarak ücretlendiriyor. - İSTANBUL