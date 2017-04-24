Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'na Kayıtlı Çocuklar, "Kahramanlık"I Resmetti
Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı farklı bir etkinlikle kutladı.
Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı farklı bir etkinlikle kutladı. Çocuk ve Gençlik Komisyonu'na kayıtlı çocuklar, "Kahramanlık" temalı resim yarışmasında eserleriyle yarıştı.
Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Çocuk ve Gençlik Komisyonu, komisyona kayıtlı çocuklar arasında 'Kaharamanlık' temalı resim yarışması düzenledi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel resim yarışmasına katılan eserler, Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı'nda kurulan çadırda sergilendi, dereceye giren eserlerin sahipleri Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından ödüllendirildi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Çocuk ve Gençlik Komisyonu'ndan sorumlu gönüllü Derya Bacacı, çocuklar ve velileri, sergiyi birlikte gezerek resimleri dikkatli bir şekilde inceledi.
Başkan Yazıcı'dan Çocuklara Bisiklet Sürprizi
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 'Kahramanlık' temalı resim yarışmasında birinciliği Muzaffer Serdar Parlak, ikinciliği Zeynep Karakuş, üçüncülüğü Mehmet Nazif Gülenyüz kazandı. Esma Eylül Yelez, Aleyna Eren ve Ömer Kaymak, mansiyon ödüllerine layık görüldü. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve Kadın Kent Gönülleri, dereceye giren çocukları birer çeyrek altınla ödüllendirdi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, yarışmaya katılan 60 çocuğa mp4 hediye etti ve onlara bisiklet sözü vererek sürpriz yaptı. - İSTANBUL