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Tuzla Bakan Fikri Işık, Tuzla Anadolu Tersanesi'nde Tcg Bayraktar'ın Deniz Kuvvetleri Komutanlığına...
Tuzla Bakan Fikri Işık, Tuzla Anadolu Tersanesi'nde Tcg Bayraktar'ın Deniz Kuvvetleri Komutanlığına...
22 Nisan 2017 Cumartesi 14:00
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[9530481] DHA
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