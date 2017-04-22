Tuzla Bakan Fikri Işık, Tuzla Anadolu Tersanesi'nde Tcg Bayraktar'ın Deniz Kuvvetleri Komutanlığına...

Tuzla Bakan Fikri Işık, Tuzla Anadolu Tersanesi'nde Tcg Bayraktar'ın Deniz Kuvvetleri Komutanlığına...

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Tuzla, Bakan, Fikri Işık