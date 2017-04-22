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Tuzla Bakan Fikri Işık, Tuzla Anadolu Tersanesi'nde Tcg Bayraktar'ın Deniz Kuvvetleri Komutanlığına...
Tuzla Bakan Fikri Işık, Tuzla Anadolu Tersanesi'nde Tcg Bayraktar'ın Deniz Kuvvetleri Komutanlığına...
22 Nisan 2017 Cumartesi 13:58
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[9530477] DHA
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