Tuzla Bakan Fikri Işık, Tuzla Anadolu Tersanesi'nde Tcg Bayraktar'ın Deniz Kuvvetleri Komutanlığına...

Tuzla Bakan Fikri Işık, Tuzla Anadolu Tersanesi'nde Tcg Bayraktar'ın Deniz Kuvvetleri Komutanlığına...