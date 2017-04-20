Tuzda Balık
Tuzda balık pişirmenin püf noktalarını Eataly Mutfak Atölyesi şefleriyle birlikte keşfedin!
Tuzda balık pişirmenin püf noktalarını Eataly Mutfak Atölyesi şefleriyle birlikte keşfedin!
Bir klasik olan tuzda levrekle beraber tuzda karides ve taze otlar ile soğan turşusu pişirmenin de sırlarını keşfedeceğiniz bu workshop'tan sonra hazırladığınız deniz ürünü sofraları ile sevdiklerinizi kendinize hayran bırakacaksınız!
Tuzda Levrek
Tuzda karides
Taze otlar ile soğan turşusu
19: 00 – 22: 00
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : Eataly Mutfak Atölyesi
Mekan Adresi : Levazım Mahallesi, Koru Sokak No: 2 Zorlu Center – Meydan Katı (Square Floor)
Başlangıç Saati : 20.04.2017 19: 00: 00
Bitiş Saati : 20.04.2017 21: 00: 00
Kategori : Tuzda Balık
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io