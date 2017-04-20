Tuzda Balık

Tuzda balık pişirmenin püf noktalarını Eataly Mutfak Atölyesi şefleriyle birlikte keşfedin!

Tuzda Balık

Tuzda balık pişirmenin püf noktalarını Eataly Mutfak Atölyesi şefleriyle birlikte keşfedin!

Bir klasik olan tuzda levrekle beraber tuzda karides ve taze otlar ile soğan turşusu pişirmenin de sırlarını keşfedeceğiniz bu workshop'tan sonra hazırladığınız deniz ürünü sofraları ile sevdiklerinizi kendinize hayran bırakacaksınız!

Tuzda Levrek

Tuzda karides

Taze otlar ile soğan turşusu

19: 00 – 22: 00

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : Eataly Mutfak Atölyesi

Mekan Adresi : Levazım Mahallesi, Koru Sokak No: 2 Zorlu Center – Meydan Katı (Square Floor)

Başlangıç Saati : 20.04.2017 19: 00: 00

Bitiş Saati : 20.04.2017 21: 00: 00

Kategori : Tuzda Balık

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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