Tuzda balık pişirmenin püf noktalarını Eataly Mutfak Atölyesi şefleriyle birlikte keşfedin!



Bir klasik olan tuzda levrekle beraber tuzda karides ve taze otlar ile soğan turşusu pişirmenin de sırlarını keşfedeceğiniz bu workshop'tan sonra hazırladığınız deniz ürünü sofraları ile sevdiklerinizi kendinize hayran bırakacaksınız!



Tuzda Levrek



Tuzda karides



Taze otlar ile soğan turşusu



19: 00 – 22: 00



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Eataly Mutfak Atölyesi



Mekan Adresi : Levazım Mahallesi, Koru Sokak No: 2 Zorlu Center – Meydan Katı (Square Floor)



Başlangıç Saati : 20.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 20.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Tuzda Balık



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır