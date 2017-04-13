Tuzaklanan Eyp İmha Edildi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yol emniyetini sağlamak için birliklerin konuşlanabileceği bölgeye yerleştirilen el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.



Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "PKK/KCK bölücü terör örgütü tarafından Van-Hakkari karayolunun, yol emniyetini sağlamak için birliklerin konuşlanabileceği bölgeye mayın/EYP yerleştirildiğine dair bilgi edinilmesi üzerine, 12 Nisan 2017 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Armutdüzü köyü kırsal alanında yapılan operasyon neticesinde 1 adet büyük mutfak tüpüne tuzaklanmış EYP düzeneği tespit edilmiştir. Tespit edilen EYP düzeneği kontrollü olarak yerinde imha edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ